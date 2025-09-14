Zaczęło się od zatrzymania na gorącym uczynku pracownika jednego z zakładów produkcyjnych, który kradł felgi samochodowe.
"Policjanci szybko namierzyli drugiego ze sprawców. Jak się okazało, mężczyźni w ciągu ostatnich dwóch miesięcy dokonali kradzieży ponad 2200 felg o łącznej wartości ponad 225 000 złotych" – pisze w komunikacie podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności
30- i 39-latek usłyszeli już zarzuty kradzieży.
Mają dozór policji. Za kradzież mienia znacznej wartości grozi do 10 lat więzienia.
Część towaru trafiło już do paserów
Część skradzionego towaru trafiła już do paserów. Policja zatrzymała 51- i 25-latka, u których zabezpieczono felgi o łącznej wartości ponad 40 tys. zł. Mężczyźni usłyszeli zarzuty paserstwa i również trafili pod dozór.
"Sprawa jest rozwojowa" – zaznacza podinp. Gołębiowski.
