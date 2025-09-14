Logo strona główna
Lublin

Dwóch podejrzewają o kradzież, kolejnych dwóch o paserstwo. Łupem padło ponad dwa tysiące felg

Skradzione zostały felgi samochodowe
Lublin. Skradziono ponad dwa tysiące felg samochodowych
Źródło: KMP Lublin
Wartość skradzionego mienia to ponad 225 tysięcy złotych. Jeden z podejrzanych wpadł na gorącym uczynku. 30- i 39-latek odpowiedzą za kradzież 2200 felg samochodowych. Policjanci z Lublina zatrzymali też dwóch mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty paserstwa.

Zaczęło się od zatrzymania na gorącym uczynku pracownika jednego z zakładów produkcyjnych, który kradł felgi samochodowe.

"Policjanci szybko namierzyli drugiego ze sprawców. Jak się okazało, mężczyźni w ciągu ostatnich dwóch miesięcy dokonali kradzieży ponad 2200 felg o łącznej wartości ponad 225 000 złotych" – pisze w komunikacie podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Skradzione zostały felgi samochodowe
Skradzione zostały felgi samochodowe
Źródło: KMP Lublin

Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności

30- i 39-latek usłyszeli już zarzuty kradzieży.

Mają dozór policji. Za kradzież mienia znacznej wartości grozi do 10 lat więzienia.

Wartość skradzionego towaru to ponad 225 tys. zł
Wartość skradzionego towaru to ponad 225 tys. zł
Źródło: KMP Lublin

Część towaru trafiło już do paserów

Część skradzionego towaru trafiła już do paserów. Policja zatrzymała 51- i 25-latka, u których zabezpieczono felgi o łącznej wartości ponad 40 tys. zł. Mężczyźni usłyszeli zarzuty paserstwa i również trafili pod dozór.

"Sprawa jest rozwojowa" – zaznacza podinp. Gołębiowski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mężczyzna podejrzany o kradzież samochodu Tusków usłyszał zarzuty

Mężczyzna podejrzany o kradzież samochodu Tusków usłyszał zarzuty

Trójmiasto
Zniszczył skarbony w kościele i ukradł pieniądze

Zniszczył skarbony w kościele i ukradł pieniądze

Lubuskie

Autorka/Autor: tm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Lublin

