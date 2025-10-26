Logo strona główna
Lublin

Poduszka na sali zabaw nie była nadmuchana, 11-latka złamała kręgosłup. "Dziecko krzyknęło, piszczało z bólu"

wypadek w sali zabaw w Lublinie
Dziewczynka skoczyła na nienadmuchaną poduszkę, jest poważnie ranna
Źródło: TVN24
Wypadek w jednej z sal zabaw w Lublinie. 11-latka skoczyła z wysokości dwóch metrów na poduszkę, która miała być nadmuchana powietrzem, a nie była. Ciężko ranne dziecko przebywa w szpitalu. Jak powiedziała matka dziewczynki, ma ona między innymi złamany kręgosłup i obtłuczone płuca. - Zawinił czynnik ludzki - przyznała właścicielka sali zabaw. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Do zdarzenia doszło w sobotę (25 października) w jednej z sal zabaw w Lublinie.

- Wszystko wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku - powiedział przed kamerą TVN24 podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Z ustaleń policji wynika, że 11-latka skoczyła z wysokości około dwóch metrów na poduszkę, która powinna być wypełniona powietrzem, ale - jak się okazało - nie była nadmuchana.

Dziewczynka przebywa obecnie w szpitalu. Trafiła tam natychmiast po tym, jak doszło do wypadku. Obrażenia, których doznała, są bardzo poważne.

"Dziecko krzyknęło, piszczało z bólu"

- Zostaliśmy zaproszeni całą rodziną na urodziny. Przyjechaliśmy, byliśmy dosłownie 10 minut. Dzieci zdążyły raz zjechać ze zjeżdżalni, która tam była. No i córka weszła po stopniu. Chciała skoczyć na poduszkę. Nie widziała, że poduszka nie była nadmuchana. Chciała skoczyć na pupę. Skacząc, uderzyła plackiem w beton i deski, które tam są. To jest bardzo twarde podłoże. Nie było żadnych materacy, nic tam nadmuchane. Dziecko krzyknęło, piszczało z bólu. Po chwili straciła przytomność. Nie było z nią przez chwilę dobrą żadnego kontaktu - relacjonowała na antenie TVN24 Karolina Warda, matka 11-letniej Anastazji.

Jak dodała, u dziewczynki doszło do złamania kręgosłupa. - Przynajmniej w ośmiu odcinkach kręgów. Doszło do złamania kręgosłupa lędźwiowego, kręgosłupa piersiowego. Są bardzo duże obtłuczenia płuc. Obtłuczony jest bardzo miąższ płucny - przekazała.

Właścicielka sali zabaw: "Zawinił czynnik ludzki"

Jak relacjonowała reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska, ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że mogło dojść do zaniedbania ze strony pracowników obiektu.

Właścicielka sali zabaw podkreśliła, że ani ona, ani jej pracownicy nie zamierzają uchylać się od odpowiedzialności i będą w pełni współpracować z policją.

- Obsługa zawiadomiła służby ratownicze. Więc z naszej strony zostały dopełnione te procedury udzielenia pomocy. Natomiast nie uchylamy się od odpowiedzialności. Zawinił czynnik ludzki. Zrobiliśmy wszystko, żeby taka sytuacja w tym momencie się już nie powtórzyła - powiedziała na antenie TVN24 Sylwia Ginejko-Prażmo, właścicielka sali.

Sprawa jest prowadzona w kierunku narażenia na bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia. Grozi za to do trzech lat więzienia. Materiały zebrane przez policję zostaną przekazane prokuraturze.

Tragedia podczas rozbiórki budynku. Nie żyje młody mężczyzna

Tragedia podczas rozbiórki budynku. Nie żyje młody mężczyzna

Kraków
Na pięcioletniego Antosia spadł konar, chłopiec nie żyje

Na pięcioletniego Antosia spadł konar, chłopiec nie żyje

WARSZAWA
Autorka/Autor: tm, ms/tok, tam

Źródło: tvn24.pl, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: archiwum prywatne

LubelskiePolicja
Czytaj także:
