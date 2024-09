Wojsko zakończyło poszukiwania rosyjskiego obiektu powietrznego

czytaj dalej

Osoby z niepełnosprawnościami od nowego roku mogą ubiegać się o nowe świadczenie wspierające, o wydatkowaniu którego mogą same decydować. To w konsekwencji prowadzi do zbiegu świadczeń i konieczności zwrotu. - Powinniśmy iść w taką stronę, która pozwoli w końcu, aby Polska uchwaliła ustawę o asystencji osób z niepełnosprawnościami, na co czekamy od wielu lat - powiedziała na antenie TVN24 Katarzyna Heba, wiceprezeska Fundacji im. Helen Keller. Uważa także, że recenzja posłanki Iwona Hartwich jakoby polepszenie sytuacji osób z niepełnosprawnościami nastąpiło kosztem opiekunów "jest po prostu nieuczciwa i niesprawiedliwa".