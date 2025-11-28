Łomża. Policjanci wynieśli z zadymionego domu 75-latkę Źródło: KMP Łomża

Służby dostały w nocy zgłoszenie o silnym zadymieniu w jednym z domów jednorodzinnych. Jako pierwsi na miejsce dotarli policjanci. Z budynku zdołał wydostać się mężczyzna.

W środku została jego żona, która nie jest w stanie poruszać się o własnych siłach. Wokół były kłęby dymu. Policjanci weszli do pomieszczenia.

Wynieśli kobietę z zadymionego budynku Źródło: KMP Łomża

Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń

"Odnaleźli leżącą w łóżku 75-latkę, podłączoną do specjalistycznej aparatury medycznej. Jeden z funkcjonariuszy wziął kobietę na ręce, inny krzesło z niezbędną aparaturą i przy wsparciu kolegów z patrolu, którzy torowali i oświetlali im drogę, wynieśli seniorkę" – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Potem, wraz ze strażakami, którzy przybyli już na miejsce, zaopiekowali się kobietą oraz jej mężem. Przyjechała też karetka pogotowia. Na szczęście nikt z domowników nie odniósł poważnych obrażeń.

Policja przypomina, aby stosować się do zasad bezpieczeństwa i m.in. nie składować łatwopalnych materiałów w pobliżu źródeł ciepła, czy też zadbać o regularne przeglądy przewodów wentylacyjnych i kominowych, mających wpływ na działanie pieca.

