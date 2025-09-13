W zgliszczach domu znaleźli dwa ciała. To ojciec i syn

Informację o pożarze w miejscowości Kuzawka służby otrzymały w sobotę po godzinie 3 nad ranem. Wydobywający się z drewnianego domu dym zauważyli okoliczni mieszkańcy. Świadkowie poinformowali, że w budynku mieszkali dwaj mężczyźni.
Cały dom płonął, dach się zawalił
- Po dojeździe na miejsce zastępy zastały palący się samochód osobowy i całkowicie zajęty ogniem dom mieszkalny z częściowo zawalonym do środka dachem. W momencie przeszukania budynku odnaleziono dwie ofiary w wieku 81 i 52 lat. Byli to ojciec i syn - powiedział tvn24.pl ogniomistrz Wojciech Denicki z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.
Jak poinformował Denicki, na miejscu pracowały trzy zastępy PSP i sześć zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej.
Policja bada przyczyny
Po zakończeniu działań strażaków pracę na miejscu pożaru rozpoczęli policjanci pod nadzorem prokuratora.
"Czynności będą dzisiaj kontynuowane z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Ciała zostały zabezpieczone celem przeprowadzenia sekcji. Prowadzone w tej sprawie postępowanie wyjaśni dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia" - przekazała w sobotnim komunikacie nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.
Autorka/Autor: bp/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP w Białej Podlaskiej