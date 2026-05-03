Lublin Dziecko przechodziło przez pasy, potrącił je kierowca Aleksandra Arendt-Czekała |

Potrącenie 10-latka na przejściu dla pieszych Źródło: KPP Krasnystaw

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tej sytuacji doszło 1 maja o godzinie 18. Policjanci z Krasnegostawu wstępnie ustalili, że 44-letni mieszkaniec gminy Izbica (Lubelskie) , nie zachował należytej ostrożności i na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił 10-letniego chłopca. Dziecko przechodziło, przeprowadzając rower.

Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu. Policja opublikowała to nagranie ku przestrodze.

Dziecko przechodziło przez jezdnię z rowerem Źródło: KPP Krasnystaw

- Na miejsce skierowano Zespół Ratownictwa Medycznego, który przetransportował dziecko do Szpitala w Krasnymstawie. Po przeprowadzonych badaniach lekarz stwierdził, że chłopiec nie doznał obrażeń ciała i został wypisany do domu - przekazała podkom. Anna Chuszcza, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.

Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia Źródło: KPP Krasnystaw

Kierowca odjechał

Jak poinformowała policja, zaraz po potrąceniu kierowca BMW odjechał, ale funkcjonariusze szybko go zatrzymali. - Badanie alkomatem wykazało, że 44-latek znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane - dodała podkom. Chuszcza.

OGLĄDAJ: TVN24