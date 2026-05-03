Dziecko przechodziło przez pasy, potrącił je kierowca
Do tej sytuacji doszło 1 maja o godzinie 18. Policjanci z Krasnegostawu wstępnie ustalili, że 44-letni mieszkaniec gminy Izbica (Lubelskie) , nie zachował należytej ostrożności i na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił 10-letniego chłopca. Dziecko przechodziło, przeprowadzając rower.
Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu. Policja opublikowała to nagranie ku przestrodze.
- Na miejsce skierowano Zespół Ratownictwa Medycznego, który przetransportował dziecko do Szpitala w Krasnymstawie. Po przeprowadzonych badaniach lekarz stwierdził, że chłopiec nie doznał obrażeń ciała i został wypisany do domu - przekazała podkom. Anna Chuszcza, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.
Kierowca odjechał
Jak poinformowała policja, zaraz po potrąceniu kierowca BMW odjechał, ale funkcjonariusze szybko go zatrzymali. - Badanie alkomatem wykazało, że 44-latek znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane - dodała podkom. Chuszcza.
