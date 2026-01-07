Uciekał przed policją, w aucie zostawił pasażerów. Nagranie

Kierowca nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, uciekał najpierw samochodem, później pieszo Źródło: KPP Kraśnik

Do zdarzenia doszło, gdy patrol z kraśnickiej komendy, poruszający się nieoznakowanym radiowozem, zauważył kierowcę BMW jadącego o 38 kilometrów na godzinę szybciej, niż pozwalały przepisy. Po tym, jak funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, kierowca nie zatrzymał się, tylko przyspieszył i zaczął uciekać.

Kierowca uciekał przed policjantami drogą ekspresową numer 19 Źródło: KPP Kraśnik

Z trasy szybkiego ruchu zjechał na węźle Wilkołaz, po czym kontynuował jazdę drogami lokalnymi. "W pewnym momencie zatrzymał pojazd na terenie pól, opuścił samochód i zaczął uciekać pieszo. W porzuconym pojeździe policjanci zauważyli trzech pasażerów. Do działań dołączył inny patrol, którego funkcjonariusze podjęli pościg pieszy za kierującym" - zrelacjonowała aspirant Marzena Sałata z policji w Kraśniku.

Po krótkim pościgu mężczyzna został zatrzymany przez policjantów.

Okazało się, że kierowca kierował samochodem bez uprawnień Źródło: KPP Kraśnik

Za kierownicą BMW siedział 20-letni obywatel Ukrainy. Młody mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej, odpowie też za kierowanie pojazdem bez uprawnień.

Grozi mu kara do pięciu lat więzienia, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów.