Lublin

Ponad 1,3 miliona euro za konie na aukcji Pride of Poland

Janów Podlaski, Dni Konia Arabskiego 2025
Janów Podlaski, Dni Konia Arabskiego 2025
Źródło: TVN24
W niedzielę zakończyła się 56. aukcja Pride of Poland w stadninie w Janowie Podlaskim. Sprzedano trzynaście koni za kwotę 1,3 miliona euro. Nabyli je kupcy z Belgii, Szwajcarii, Łotwy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także z Polski. Najwyższą cenę na licytacji - 430 tysięcy euro - osiągnęła klacz Adelita.

W sumie na tegorocznej aukcji Pride of Poland sprzedano 13 koni, za łączną kwotę 1 mln 331 tys. euro. Nabyli je kupcy z Belgii, Szwajcarii, Łotwy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także z Polski.

Najwyższą cenę – 430 tys. euro – osiągnęła gwiazda tegorocznej aukcji, 11-letnia, siwa klacz Adelita ze stadniny w Janowie Podlaskim. Adelita to zeszłoroczna Narodowa Czempionka Polski Klaczy Starszych, córka Platynowego Czempiona Świata katarskiego ogiera Kahil Al Shaqab. Wylicytował ją on-line nabywca ze Szwajcarii.

Janów Podlaski, Dni Konia Arabskiego 2025
Janów Podlaski, Dni Konia Arabskiego 2025
Źródło: PAP

Za 350 tys. euro sprzedana została siwa 6-letnia klacz El Medida ze stadniny w Michałowie, którą wylicytował nabywca ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Natomiast za 100 tys. euro sprzedano nabywcy z Belgii 9-letnią siwą klacz Parantellę z Michałowa.

W ubiegłym roku na aukcji Pride of Poland wylicytowano 10 koni za łączną kwotę prawie 640 tys. euro. Najwyższą cenę na licytacji - 145 tys. euro - osiągnęła 15-letnia, siwa klacz Zigi Zana ze stadniny w Michałowie. Klacz była wylicytowana na zasadzie pośrednictwa, niestety ostateczny nabywca nie zakupił wylicytowanego konia i klacz pozostała w hodowli.

TVN24 Clean_20250809124606(13032)_aac
Dni Konia Arabskiego 2025 w Janowie Podlaskim
Źródło: TVN24

Satysfakcja z aukcji

Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz na konferencji po zakończeniu niedzielnej aukcji przyznał, że jest zadowolony z wyniku. Zauważył, że wiele wylicytowanych koni pozostanie w polskiej hodowli. – Cieszymy się, że odbudowuje się zainteresowanie końmi arabskimi w Europie – dodał. Janowska stadnina zyskała na aukcji – jak podał - ponad 670 tys. euro, a stadnina w Michałowie – ponad 620 tys. euro – Nie kwoty są istotne, a przywrócenie dobrej renomy hodowli koni arabskich – zaznaczył.

Janów Podlaski, Dni Konia Arabskiego 2025
Janów Podlaski, Dni Konia Arabskiego 2025
Źródło: PAP

Wiceminister rolnictwa Adam Nowak ocenił, że tegoroczna aukcja Pride of Poland może zostać zaliczona do udanych. – Pokazuje dobry trend, duże zainteresowanie ze strony nabywców, a przede wszystkim pokazuje mądrą pracę hodowlaną – stwierdził. Dziękował jednocześnie władzom stadnin, ich pracownikom, ekspertom i hodowcom za to, że „przywracają polską hodowlę konia arabskiego na właściwe tory. – Stajnia Augiasza została posprzątana i dzisiaj możemy rokować dobry rozwój polskiej hodowli konia arabskiego, która jest znakiem rozpoznawczym naszego kraju – podkreślił.

Szefowa janowskiej stadniny Weronika Sosnowska nazwała tegoroczną aukcję „wielkim sukcesem”. – Sprzedaliśmy 13 koni spośród 15 wystawionych, za średnią kwotę ok. 102 tys. euro. Jest to dużo powyżej naszych oczekiwań – przyznała.

Janów Podlaski, Dni Konia Arabskiego 2025
Janów Podlaski, Dni Konia Arabskiego 2025
Źródło: PAP

Były, wieloletni prezes janowskiej stadniny Marek Trela ocenił, że ta stadnina ma przed sobą „wspaniałą przyszłość”. Jego zdaniem średnia kwota za uzyskanego konia jest bardzo zadowalająca. – Dla mnie to graniczy z cudem, ale ten cud oczywiście spowodowali ludzie, którzy tu przyjechali; którzy nam uwierzyli, że aukcja będzie uczciwa – powiedział Trela.

Aukcję poprzedził w niedzielę finał 47. Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi. Najlepszym koniem została 8-letnia kasztanowata klacz Encarina ze stadniny koni w Janowie Podlaskim. Wygrała ona także Czempionat Polski klaczy starszych.

Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim zakończy w poniedziałek Letnia Aukcja Koni Arabskich Summer Sale, podczas której będzie prezentowanych 28 koni – 22 klacze i 4 ogiery. 

Autorka/Autor: mm/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

KonieJanów PodlaskiLubelskie
