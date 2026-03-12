Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Wiceburmistrz odszedł na emeryturę, zastąpił go syn

Burmistrz Krzysztof Kołtyś (po prawej) ze swoim nowym zastępcą Tomaszem Krzysztoniem
Janów Lubelski
Źródło: Google Earth
Wiceburmistrz Janowa Lubelskiego Czesław Krzysztoń odszedł na emeryturę, a na stanowisku zastąpił go syn - Tomasz Krzysztoń. Zapewnia, że jego ojciec nie miał wpływu na tę nominację. - Nie byłem zresztą pierwszym wyborem burmistrza. Podjąłem to wyzwanie i chcę mu sprostać - podkreśla nowy wiceburmistrz.

Wśród komentarzy na profilu facebookowym urzędu miasta przeważają gratulacje. Są jednak i takie opinie jak: "W Janowie Lubelskim funkcje publiczne w samorządzie miejskim są dziedziczno-genetyczne. Współczuję mieszkańcom". Czy też: "Nepotyzm naszą tradycją narodową".

W urzędzie miasta w Janowie Lubelskim stanowisko wiceburmistrza objął Tomasz Krzysztoń. To syn Czesława Krzysztonia, który pełnił tę funkcję od 2006 roku i tydzień przed zatrudnieniem syna przeszedł na emeryturę.

Burmistrz Krzysztof Kołtyś (po prawej) ze swoim nowym zastępcą Tomaszem Krzysztoniem
Burmistrz Krzysztof Kołtyś (po prawej) ze swoim nowym zastępcą Tomaszem Krzysztoniem
Źródło: UM Janów Lubelski

Nie był pierwszym wyborem burmistrza

 - Oczywiście miałem świadomość, że może się to spotkać z krytyką i wywołać różne komentarze. Pierwszy mój wybór był inny. Osoba, którą widziałbym w roli mojego zastępcy jednak odmówiła. Później zastanawiałem się nad powołaniem jednego z kierowników referatów w urzędzie, ale doszedłem do wniosku, że byłaby to strata dla poszczególnych referatów. Wybór padł więc na Tomasza Krzysztonia – mówi burmistrz Krzysztof Kołtyś, który pełni właśnie swoją ostatnią kadencję, a rządzi miastem nieprzerwanie od 1998 roku.

Jest członkiem PiS. Tak samo zresztą jak Czesław Krzysztoń oraz Tomasz Krzysztoń. Gdy pytamy, czy nie było jednak tak, że ojciec odchodząc na emeryturę, poprosił o powołanie na jego miejsce syna, burmistrz zaprzecza.

- Wybrałem Tomasza Krzysztonia bo jest dobrze przygotowanym i ambitnym człowiekiem, który podjął się tej trudnej roli. Powiedziałem mu, cytując znanego polityka (Winstona Churchilla – przyp. red.), że czekają go tu "krew, pot i łzy", a nie wiwaty i fanfary. Nowy wiceburmistrz każdego dnia udowadnia, że podjąłem dobrą decyzję – zaznacza burmistrz.

Burmistrz z odchodzącym na emeryturę Czesławem Krzysztoniem (drugi z lewej)
Burmistrz z odchodzącym na emeryturę Czesławem Krzysztoniem (drugi z lewej)
Źródło: UM Janów Lubelski

Miało to rozsierdzić starostę "do czerwoności"

Tomasz Krzysztoń był do tej pory pracownikiem starostwa powiatowego. Był tam naczelnikiem wydziału informacji i promocji. Nie przeniósł się daleko, bo urząd miasta i starostwo mają siedzibę w jednym budynku.

"Gazeta Wyborcza" informuje, że burmistrz mianował swojego zastępcę bez zgody starosty Artura Pizonia, który jest też szefem PiS w powiecie, czym "miał go rozsierdzić do czerwoności".

"Politycznej zgody na ten awans nie było, a przyparty do muru Kołtyś miał wskazać Pizoniowi wprost na wyborców, którzy za nim idą do urn. A każde wybory Kołtyś wygrywa zdecydowanie w pierwszej turze, jak w 2024 r., z blisko 75 proc. poparciem. A Pizonia wybierają radni powiatowi, z politycznego klucza. Obaj panowie, co prawda, są w PiS, ale reprezentują w partii dwie przeciwstawne frakcje" – czytamy w "Gazecie Wyborczej".

Burmistrz: to była moja autonomiczna decyzja

Burmistrz twierdzi, że nie żadnego konfliktu ze starostą, a powołanie wiceburmistrza było jego autonomiczną decyzją. - Nie należę też w partii do żadnej frakcji "maślarzy" czy też "harcerzy", a starosta w mediach społecznościowych gratulował Tomaszowi Krzysztoniowi tej nominacji – mówi nam Krzysztof Kołtyś.

Natomiast starosta Artur Pizoń przekonuje, że informacja o nominacji w żadnym razie nie rozsierdziła go "do czerwoności". - Żyjemy w małym środowisku. Pana burmistrza znam od wielu lat i dobrze z nim współpracuję. Może powiedzieć, że jesteśmy przyjaciółmi to za dużo, ale na pewno jesteśmy dobrymi kolegami. I nie ma też u nas w lokalnym PiS jakiegoś konfliktu frakcji – podkreśla starosta.

Niemniej nie ukrywa, że chciałby, aby Tomasz Krzysztoń został w jego urzędzie. - To bardzo energiczny, elokwentny i kreatywny człowiek. Rozumiem jednak, że wybrał taką ścieżkę rozwoju, a pełnienie funkcji wiceburmistrza nie jest wcale takie łatwe. Życzę mu wszystkiego najlepszego – zaznacza.

Twierdzi, że jego ojciec nie miał żadnego wpływu na nominację

Natomiast sam Tomasz Krzysztoń komentuje, że starosta przyjął jego nominację spokojnie. - Nie odczułem żadnego "rozsierdzenia" - uśmiecha się.

Gdy pytamy, czy spotyka się z komentarzami, że zajęcie stanowiska po ojcu jest nepotyzmem, mówi że słyszał, iż pojawiają się różne opinie, ale nikt osobiście mu nic takiego nie powiedział. - Chciałbym, żeby moja praca była – tak jak do tej pory - oceniana przez pryzmat moich działań i efektów - zaznacza.

Zaprzecza też jakoby ojciec miał jakikolwiek wpływ na jego nominację. - Nie byłem zresztą pierwszym wyborem burmistrza. Podjąłem to wyzwanie i chcę robić wszystko, by mu sprostać - zapewnia nowy wiceburmistrz.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Tomasz Mikulicz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Janów Lubelski

Udostępnij:
Tagi:
LubelskieSamorząd terytorialny
Czytaj także:
Po osuwiskach w strefie Gamo Gofa w Etiopii
Ponad 50 osób zginęło po osunięciu się ziemi
METEO
imageTitle
Ostatnia szansa, by zobaczyć mistrza
EUROSPORT
Przewoził w aucie narkotyki
Jechał z Niemiec na Łotwę, z kokainą wartą ponad milion złotych
Białystok
shaded dron shutterstock_2331583131
Atak irańskich dronów na Kalifornię? FBI ostrzegło policję
Świat
Jeżozwierz w miejscowości Alwernia (województwo małopolskie)
Egzotyczne zwierzę przecięło drogę kierowcy z Małopolski
METEO
Malediwy, Male
Kolejne popularne kierunki na liście ostrzeżeń. Ministerstwo odradza podróże
BIZNES
imageTitle
Wojskowy jednym z ojców sukcesu rewelacji
EUROSPORT
Do kradzieży doszło w popularnym markecie (zdjęcie ilustracyjne)
Ukradli ponad 500 jajek niespodzianek
Poznań
Naturalna flora ludzkiego jelita
Witamina B3 i bakterie. Naukowcy odkryli mechanizm obronny jelit
Zdrowie
Anhtropic Claude AI
Anthropic ma sojuszników. Jest stanowisko firm Big Tech
BIZNES
Wytwórnia narkotyków zlikwidowana przez policję
Domowa wytwórnia narkotyków, trzy osoby zatrzymane
Szczecin
Prezydent Aleksander Miszalski podczas prezentacji na temat metra
"Decyzja wydana dla fermy kur, a wykorzystana do budowy elektrowni"
Anna Winiarska
Leonard Krasulski
Projekt prezydenta "bardzo się podoba". A pieniądze skąd? Poseł PiS: z banku
Polska
Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu
Cisza alkoholowa w Warszawie. Radni zdecydowali
WARSZAWA
Złodziej lexusa zatrzymany na lotnisku chwilę przed wylotem z kraju
Podejrzany o kradzież auta rodziny premiera z kolejnymi zarzutami
Trójmiasto
Susza hydrologiczna
Susza "wisi w powietrzu"
METEO
Jechała na czołowe zderzenie z radiowozem
Wyprzedzała autobus, jechała na czołówkę z radiowozem
Białystok
Opera Leśna
Brasswood Festival w nowej odsłonie. Muzyka filmowa w Sopocie
Trójmiasto
Poszukiwany za gwałt zatrzymany
"Łowcy głów" zatrzymali poszukiwanego za gwałt
Katowice
Trump przerwał przemówienie w Kentucky
Kobieta zasłabła w czasie wiecu. Trump poprosił o "Ave Maria"
Świat
Turan
Trener Szachtara nie wytrzymał w Poznaniu. "Niech tłumacz mówi w moim języku"
EUROSPORT
Konrad Krajewski
Nazywano go "Robin Hoodem papieża", został metropolitą łódzkim
Łódź
Miłosz Motyka
Motyka: Polska dysponuje rezerwami ropy na trzy miesiące
BIZNES
imageTitle
Gol majstersztyk, koledzy zdumieni. "Najbardziej niedoceniany na świecie"
EUROSPORT
Wczesna diagnoza jaskry dziecięcej zwiększa szansę na zatrzymanie jej postępu
Dziecko ma "ładne duże oczy"? To może być rzadka choroba
Zuzanna Kuffel
Żołnierze izraelscy
Nowy rozkaz dla izraelskiego wojska
RELACJA
Powódź w Australii
Odnaleziono ciała turystów. "Przyjechali, by zobaczyć nasz piękny kraj"
METEO
Uciekał przed policją
Uciekał przed policją, porzucił auto i zniknął w lesie. Nagranie
Wrocław
Karol Nawrocki na konferencji CPAC w Jasionce w maju 2025 roku
Tak systemowe ryzyko przerzuca się na zwykłych ludzi
Piotr Szostak
Dziki na osiedlu w Świnoujściu
Rozdają mieszkańcom preparat odstraszający dziki
Szczecin
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica