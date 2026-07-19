Lublin Trzymiesięczny areszt dla 27-latki, która potrąciła rowerzystkę z dwójką dzieci Oprac. Martyna Sokołowska |

Kierująca samochodem potrąciła rowerzystkę z dziećmi w Hucie Dąbrowie Źródło wideo: KPP w Łukowie Źródło zdj. gł.: KPP w Łukowie

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Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 27-latki, która w miejscowości Huta Dąbrowa wjechała w rowerzystkę, wiozącą dwójkę małych dzieci. Jak ustalili pracujący pod nadzorem prokuratora policjanci, kierująca volkswagenem najechała na tył roweru prowadzonego przez 30-latkę z gminy Krzywda.

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Kobieta wiozła na rowerze dwoje dzieci - 2-letniego synka w siedzisku i 4-letnią córeczkę w foteliku. W wyniku zderzenia cała trójka doznała poważnych obrażeń. Na miejsce wezwano trzy śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którymi poszkodowani zostali przetransportowani do szpitali.

Wypadek w Hucie Dąbrowie Wypadek w Hucie Dąbrowie Źródło zdjęcia: KPP w Łukowie Wypadek w Hucie Dąbrowie Źródło zdjęcia: KPP w Łukowie Wypadek w Hucie Dąbrowie Źródło zdjęcia: KPP w Łukowie Wypadek w Hucie Dąbrowie Źródło zdjęcia: KPP w Łukowie

27-letnia kierująca została zatrzymana i usłyszała zarzut spowodowania wypadku, w którym matka z dwóją dzieci doznali bardzo poważnych obrażeń ciała. Grozi jej do ośmiu lat więzienia. Sąd, na wniosek policji i prokuratury, zastosował wobec niej trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Kobiecie grozi do ośmiu lat więzienia Źródło zdjęcia: KPP Łuków