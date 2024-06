Zaczęło się od "Świata Młodych" i pierwszych konstrukcji. Dziś Józef Majewski z Gołębia (woj. lubelskie) ma całą kolekcję nietypowych rowerów. Jest na przykład taki, który pedały ma z przodu, a kierownicę - pod siedzeniem. Czy też taki, którym pedałuje się do tyłu. Jest nawet rower "kosmiczny". Ale to nie wszystko. Pan Józef kolekcjonuje też chociażby młotki.

- Był początek lat 80. Uczęszczałem do technikum zawodowego w Dęblinie i zastanawiałem się, co by tu skonstruować w ramach pracy dyplomowej. Zainspirował mnie ówczesny redaktor "Świata Młodych" Marek Utkin – entuzjasta rowerów poziomych – czyli takich, którymi jeździ się niejako leżąc. Tak powstał pierwszy model, który wciąż zresztą mam w kolekcji - opowiada Józef Majewski.

Nastała moda na nietypowe rowery

- Pierwsze dostałem od moich kolegów, którzy również konstruowali nietypowe rowery w ramach prac dyplomowych. Później, do przyszłego muzeum trafiały jednoślady wykonywane pod moim okiem przez uczniów technikum, do którego wcześniej chodziłem i w którym – po skończeniu politechniki – uczyłem przez ponad 30 lat. Nietypowe rowery stały się przez ten czas w Dęblinie i okolicach modne – wspomina Majewski.

- Do dziś pozostaje moim ulubionym. Rowery poziome mają to do siebie, że podczas jazdy mniejszy jest opór powietrza, stąd też dużo lżej się jedzie niż zwykłym rowerem. Na początku lat 80. przejechałem nim przez trzy dni 600 kilometrów, pokonując trasę ze Świnoujścia do Suwałk. Jak na amatora kolarstwa to bardzo dobry wynik – uśmiecha się nasz rozmówca.