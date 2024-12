Wyszedł z domu, upadł i nie miał siły wstać. Odnaleźli go leżącego na polu

84-latek wyszedł z domu i przepadł. Jego nieobecność zaniepokoiła pracownicę opieki społecznej, która powiadomiła policję. Po blisko dwugodzinnych poszukiwaniach mężczyznę znaleziono leżącego na polu. Przewrócił się i nie mógł się ruszać, był bardzo wyziębiony. Pogotowie ratunkowe zabrało 84-latka do szpitala, gdzie otrzymał pomoc.

Do zdarzenia doszło w czwartek (29 listopada) na terenie gminy Trzeszczany w powiecie hrubieszowskim. Pracownica tamtejszego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że podczas odwiedzin jednego ze swoich podopiecznych - mieszkającego samotnie 84-latka, nie zastała go w domu. Nie wiedziała co się z nim dzieje, ani gdzie się znajduje. Obawiając się o jego bezpieczeństwo powiadomiła policję.