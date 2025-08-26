Do wypadku doszło w poniedziałek (25 sierpnia) około godziny 18.15 w miejscowości Dziecinin na drodze krajowej numer 17.
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 20-letni kierowca bmw jechał pasem ruchu przeznaczonym do wyprzedzania, po czym - z dotąd niewyjaśnionych przyczyn - ominął z lewej strony wysepkę znajdującą się na końcu tego pasa ruchu i zjechał na przeciwległy pas.
Doszło do czołowego zderzenia
Tam zderzył się czołowo z mercedesem, którym kierował 62-latek z województwa wielkopolskiego, podróżujący razem z 61-letnią pasażerką.
Siła uderzenia była tak duża, że auta zostały niemal doszczętnie zniszczone. Po 20-letniego mieszkańca Zamościa przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mężczyzna trafił do szpitala w Lublinie. Jest w stanie ciężkim, zagrażającym życiu.
Nie żyje pasażerka
Natomiast kierujący mercedesem oraz pasażerka zostali przewiezieni karetkami do szpitala w Krasnymstawie oraz Lublinie.
"Niestety 61-latka, w wyniku odniesionych obrażeń zmarła w szpitalu" – pisze w komunikacie podkomisarz Anna Chuszcza z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.
Pracowali do późnych godzin wieczornych
Funkcjonariusze pracowali na miejscu zdarzenia do późnych godzin wieczornych. Ruch przez kilka godzin odbywał się drogami serwisowymi.
"Teraz śledczy, pod nadzorem prokuratora, będą szczegółowo wyjaśniać przyczyny i okoliczności tego zdarzenia"– zaznacza podkom. Chuszcza i apeluje o rozwagę na drogach.
