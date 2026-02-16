Logo strona główna
Lublin

Przewoził 34 kilogramy czerwonych muchomorów. Grozi mu pięć lat więzienia

Przewoził 34 kilogramy czerwonych muchomorów
Dorohusk. Odpowie za przemyt muchomorów. Służby zatrzymały kierowcę ciężarówki
Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie 
Miał wieźć listy i ubrania, a przewoził 34 kilogramy czerwonych muchomorów. Lubelska Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała na przejściu w Dorohusku (Lubelskie) ukraińskiego kierowcę ciężarówki. Grozi mu do pięciu lat więzienia. Straż Graniczna wszczęła przeciwko niemu postępowanie w sprawie przewozu substancji psychoaktywnych.

Funkcjonariusze KAS skontrolowali na przejściu granicznym w Dorohusku ciężarówkę, która zgodnie z deklaracją miała przewozić przesyłki pocztowe zawierające listy, ubrania oraz rzeczy osobiste.

- Samochód został prześwietlony skanerem RTG i w wyniku analizy stwierdzono anomalie w obrazie prześwietlonego towaru – przekazuje rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej starszy aspirant Justyna Pasieczyńska.

Przewoził 34 kilogramy czerwonych muchomorów
Przewoził 34 kilogramy czerwonych muchomorów
Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie 

Cztery pudła z muchomorami

Podczas szczegółowej kontroli funkcjonariusze znaleźli cztery pudła, w których znajdowały się suszone czerwone muchomory.

- Zatrzymany towar o wadze ponad 34 kg był nadany jako pocztowa przesyłka z Ukrainy, która miała trafić do Łotwy – zaznacza rzeczniczka.

Miał przewozić przesyłki pocztowe - listy, ubrania oraz rzeczy osobiste
Miał przewozić przesyłki pocztowe - listy, ubrania oraz rzeczy osobiste
Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie 

Przewóz substancji psychoaktywnych

Obywatel Ukrainy, który siedział za kierownicą, został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej w Dorohusku, która wszczęła przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze w sprawie przewozu substancji psychoaktywnych. Może mu grozić do pięciu lat więzienia.

Przemycali papierosy balonami. Ośmiu podejrzanych zatrzymanych

Przemycali papierosy balonami. Ośmiu podejrzanych zatrzymanych

Białystok
Białorusi aresztowani za przemyt papierosów balonami

Białorusi aresztowani za przemyt papierosów balonami

Białystok

"Przemycane grzyby to muchomor czerwony 'Amanita Muscaria'. Prawdopodobnie zawierają związki psychoaktywne, które znajdują się w wykazie substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 30 kwietnia 2025 roku" - czytamy w komunikacie na stronie KAS.

Grozi mu do pięciu lat więzienia
Grozi mu do pięciu lat więzienia
Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie 
pc

pc
Opracował Tomasz Mikulicz /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Krajowa Administracja SkarbowaPrzemytLubelskie
