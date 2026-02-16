Przewoził 34 kilogramy czerwonych muchomorów. Grozi mu pięć lat więzienia

Dorohusk. Odpowie za przemyt muchomorów. Służby zatrzymały kierowcę ciężarówki Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Funkcjonariusze KAS skontrolowali na przejściu granicznym w Dorohusku ciężarówkę, która zgodnie z deklaracją miała przewozić przesyłki pocztowe zawierające listy, ubrania oraz rzeczy osobiste.

- Samochód został prześwietlony skanerem RTG i w wyniku analizy stwierdzono anomalie w obrazie prześwietlonego towaru – przekazuje rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej starszy aspirant Justyna Pasieczyńska.

Przewoził 34 kilogramy czerwonych muchomorów Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Cztery pudła z muchomorami

Podczas szczegółowej kontroli funkcjonariusze znaleźli cztery pudła, w których znajdowały się suszone czerwone muchomory.

- Zatrzymany towar o wadze ponad 34 kg był nadany jako pocztowa przesyłka z Ukrainy, która miała trafić do Łotwy – zaznacza rzeczniczka.

Miał przewozić przesyłki pocztowe - listy, ubrania oraz rzeczy osobiste Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Przewóz substancji psychoaktywnych

Obywatel Ukrainy, który siedział za kierownicą, został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej w Dorohusku, która wszczęła przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze w sprawie przewozu substancji psychoaktywnych. Może mu grozić do pięciu lat więzienia.

"Przemycane grzyby to muchomor czerwony 'Amanita Muscaria'. Prawdopodobnie zawierają związki psychoaktywne, które znajdują się w wykazie substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 30 kwietnia 2025 roku" - czytamy w komunikacie na stronie KAS.

Grozi mu do pięciu lat więzienia Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Tomasz Mikulicz /tok