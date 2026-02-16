Przewoził 34 kilogramy czerwonych muchomorów. Grozi mu pięć lat więzienia

Funkcjonariusze KAS skontrolowali na przejściu granicznym w Dorohusku ciężarówkę, która zgodnie z deklaracją miała przewozić przesyłki pocztowe zawierające listy, ubrania oraz rzeczy osobiste.
- Samochód został prześwietlony skanerem RTG i w wyniku analizy stwierdzono anomalie w obrazie prześwietlonego towaru – przekazuje rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej starszy aspirant Justyna Pasieczyńska.
Cztery pudła z muchomorami
Podczas szczegółowej kontroli funkcjonariusze znaleźli cztery pudła, w których znajdowały się suszone czerwone muchomory.
- Zatrzymany towar o wadze ponad 34 kg był nadany jako pocztowa przesyłka z Ukrainy, która miała trafić do Łotwy – zaznacza rzeczniczka.
Przewóz substancji psychoaktywnych
Obywatel Ukrainy, który siedział za kierownicą, został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej w Dorohusku, która wszczęła przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze w sprawie przewozu substancji psychoaktywnych. Może mu grozić do pięciu lat więzienia.
"Przemycane grzyby to muchomor czerwony 'Amanita Muscaria'. Prawdopodobnie zawierają związki psychoaktywne, które znajdują się w wykazie substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 30 kwietnia 2025 roku" - czytamy w komunikacie na stronie KAS.
