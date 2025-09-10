Szczątki jednego drona w polu, części innego spadły na dom

TRWA WYDANIE SPECJALNE W TVN24. OGLĄDAJ TEŻ W TVN24+ >>>>
Przed godziną 4 w nocy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat, w którym podało, że "w trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron". Część z tych obiektów została zestrzelona. Pierwszą z maszyn odnaleziono w miejscowości Czosnówka w powiecie bialskim na Lubelszczyźnie.
- Zgłoszenie wpłynęło od mieszkańców. Nie ma osób poszkodowanych. Powiadomiliśmy odpowiednie służby. Trwają czynności - poinformował podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik lubelskiej policji.
Szczątki drona spadły na dom
Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację, że trwają poszukiwania drona, który miał spaść w okolicy miejscowości Kaplonosy i Wyryki w powiecie włodawskim w województwie lubelskim. Według informacji internauty, fragmenty spadającego drona miały uderzyć w dom w Wyrykach. Starszy kapitan Michał Tychoniewicz, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie przekazał, że strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu w tym regionie. - Ze wstępnych informacji wynika, że miało dojść do uderzenia lub wybuchu w budynku - przekazał o godzinie 7.40 strażak. Rzecznik lubelskiej policji w rozmowie z polsatnews.pl potwierdził: - Szczątki rosyjskiego drona spadły na dom mieszkalny w miejscowości Wyryki-Wola.
Jak dodał policjant, nikomu nic się nie stało.
Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków zestrzelonych dronów.
Co robić w przypadku odnalezienia zestrzelonego drona? Apel wojska
Sztab Generalny Wojska Polskiego zaapelował w mediach społecznościowych: "W trosce o bezpieczeństwo apelujemy do mieszkańców: w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić. Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie.
Prosimy, aby każde znalezisko zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji. Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren."
W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie - w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej - trwa posiedzenie sztabu z udziałem m.in. wojewody lubelskiego Krzysztofa Komorskiego.
Autorka/Autor: PKoz, est/ tam
Źródło: tvn24.pl, PAP, Kontakt24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24