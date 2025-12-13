Czołowe zderzenie podczas wyprzedzania, trzy osoby w szpitalu

Do wypadku doszło w sobotę (13 grudnia) w miejscowości Bortatycze Kolonia. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, 19-letnia kierująca hondą w trakcie manewru wyprzedzania zjechała na przeciwny pas ruchu i zderzyła się czołowo z jadącym z naprzeciwka seatem.
Do szpitala trafiły trzy osoby – kierująca hondą, jej 16-letnia pasażerka oraz 37-letni kierowca seata. Wszyscy są mieszkańcami powiatu zamojskiego.
Badania wykazały, że oboje kierujący byli trzeźwi. Policjanci z Zamościa pod nadzorem prokuratury ustalają szczegółowe przyczyny i przebieg zdarzenia.
