Czołowe zderzenie podczas wyprzedzania, trzy osoby w szpitalu

Do wypadku doszło w sobotę (13 grudnia) w miejscowości Bortatycze Kolonia. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, 19-letnia kierująca hondą w trakcie manewru wyprzedzania zjechała na przeciwny pas ruchu i zderzyła się czołowo z jadącym z naprzeciwka seatem.

Do szpitala trafiły trzy osoby – kierująca hondą, jej 16-letnia pasażerka oraz 37-letni kierowca seata. Wszyscy są mieszkańcami powiatu zamojskiego.

Badania wykazały, że oboje kierujący byli trzeźwi. Policjanci z Zamościa pod nadzorem prokuratury ustalają szczegółowe przyczyny i przebieg zdarzenia.