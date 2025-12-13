Logo strona główna
Lublin

Czołowe zderzenie podczas wyprzedzania, trzy osoby w szpitalu

Trzy osoby zostały przetransportowane do szpitala
Do zdarzenia doszło w powiecie zamojskim
Źródło: Google Earth
Trzy osoby zostały ranne w wypadku, do którego doszło w miejscowości Bortatycze Kolonia na Lubelszczyźnie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca hondą podczas wyprzedzania zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się z seatem.

Do wypadku doszło w sobotę (13 grudnia) w miejscowości Bortatycze Kolonia. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, 19-letnia kierująca hondą w trakcie manewru wyprzedzania zjechała na przeciwny pas ruchu i zderzyła się czołowo z jadącym z naprzeciwka seatem.

Trzy osoby zostały przetransportowane do szpitala
Trzy osoby zostały przetransportowane do szpitala
Źródło: KMP Zamość

Do szpitala trafiły trzy osoby – kierująca hondą, jej 16-letnia pasażerka oraz 37-letni kierowca seata. Wszyscy są mieszkańcami powiatu zamojskiego.

Do wypadku doszło w niedzielę w miejscowości Bortatycze Kolonia
Do wypadku doszło w niedzielę w miejscowości Bortatycze Kolonia
Źródło: KMP Zamość

Badania wykazały, że oboje kierujący byli trzeźwi. Policjanci z Zamościa pod nadzorem prokuratury ustalają szczegółowe przyczyny i przebieg zdarzenia.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Zamość

