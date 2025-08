Przewrócił się na hulajnodze, zmarł w szpitalu. Jechał bez kasku

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu janowskiego w województwie lubelskim Źródło: Google Earth

Wypadek miał miejsce w niedzielę w godzinach popołudniowych w miejscowości Chrzanów Pierwszy. Jak przekazała policja, 21-latek jechał bez kasku hulajnogą elektryczną, w pewnym momencie stracił panowanie nad kierownicą i przewrócił się. Z obrażeniami ciała został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Następnego dnia zmarł.

W wypadku zginął 21-latek Źródło: KPP Janów Lubelski

"Niestety pomimo naszych licznych apeli i działań prewencyjnych wciąż dochodzi do wypadków drogowych z udziałem osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych. Użytkownicy jednośladów to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, którzy w dużej mierze sami muszą zadbać o swoje bezpieczeństwo. Można to uczynić zachowując ostrożność i stosując się do obowiązujących przepisów" - podkreśliła aspirant sztabowy Barbara Moskal, oficer prasowa policji w Janowie Lubelskim.

Najważniejsze przepisy dotyczące poruszania się hulajnogą elektryczną:

Minimalny wiek – hulajnogą elektryczną mogą poruszać się osoby, które ukończyły 10 lat i posiadają kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dzieci poniżej 10. roku życia mogą korzystać z hulajnóg wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i tylko w strefie zamkniętej (np. na placu zabaw).

Gdzie można jeździć? Droga dla rowerów – to miejsce pierwszego wyboru dla użytkowników hulajnóg. Jezdnia – dopuszczalna tylko, gdy nie ma drogi dla rowerów, a prędkość na jezdni nie przekracza 30 km/h. Chodnik – tylko wyjątkowo, gdy nie ma innej możliwości i pod warunkiem, że piesi mają zapewnione pierwszeństwo i pełne bezpieczeństwo.

Zakaz przewożenia pasażerów – hulajnogą może poruszać się wyłącznie jedna osoba.

Obowiązek trzeźwości – użytkownicy hulajnóg są zobowiązani do trzeźwości tak samo jak kierowcy samochodów. Jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabroniona.

Obowiązki techniczne – hulajnoga powinna być sprawna, wyposażona w światła i elementy odblaskowe, a także nie może być w sposób niezgodny z przepisami przerabiana (np. zwiększona prędkość).