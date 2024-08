Śmierć trzech aktorek. Zdjęcia się zgadzały, ciała nie. Decyzja prokuratury

Prokuratura Rejonowa w Zwoleniu umorzyła śledztwo w sprawie zamiany ciał dwóch ofiar wypadku w Chodlu (Lubelskie), do którego doszło w sierpniu 2023 roku. W zderzeniu dwóch samochodów zginęły trzy kobiety. Adwokat rodziny ofiary zapowiedział zażalenie na decyzję prokuratury.

"Prokurator nie zgromadził dowodów, które dałyby podstawę do pociągnięcia kogoś do odpowiedzialności karnej" - powiedziała. Argumentowała, że decyzję prokuratora poprzedziła analiza dokumentów i przesłuchania licznych świadków, w tym lekarzy, funkcjonariuszy, pracowników firm pogrzebowych i członków rodzin.

Zdjęcia się zgadzały, ciała nie

Będzie apelacja

"Okazanie to czynność procesowa, dla której przewidziane są określone rygory, np. okazanie nie może być sugestywne, okazuje się osoby w grupie osób (…), osobie rozpoznającej zadawane są określone pytania. Ponadto z okazania sporządza się protokół, który podpisuje także osoba dokonująca rozpoznania. Takiego okazania nie było" – stwierdził adwokat.

W zderzeniu dwóch samochodów zginęły trzy kobiety

19 sierpnia ubiegłego roku pochowano pierwszą z ofiar wypadku - 72-letnią Teresę. Pożegnanie 75-letniej Wandy zaplanowano dwa dni później, jednak wcześniej rodzina odkryła, że doszło do pomyłki.

Śledztwo w sprawie wypadku zakończyło się skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim. Prokurator oskarżył obu kierowców o spowodowanie śmiertelnego wypadku. Nie przyznali się do zarzutów i odmówili składania wyjaśnień. Grozi im do 8 lat więzienia.