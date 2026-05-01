Lublin

Znaleźli czaszki XIII-wiecznych mieszkańców. Zrekonstruowali ich twarze

Tak mogli wyglądać zmarli
Chełm. Odtworzyli twarze XIII-wiecznych mieszkańców. Ich szczątki znaleziono w kryptach
Źródło: Delegatury WUOZ w Chełmie
To robi wrażenie. W kryptach leżą szkielety, a obok nich stoją plansze ze zdjęciami pokazującymi, jak mogli wyglądać zmarli. Naukowcy zrekonstruowali twarze XIII-wiecznych mieszkańców Chełma (Lubelskie), których czaszki odkryto podczas prac archeologicznych pod bazyliką. Szczątki należały do elitarnego wojownika, młodej kobiety, a także – najprawdopodobniej - do jednego z synów króla Rusi.
Tak mogła wyglądać młoda kobieta, której szczątki odkryto
Źródło: Delegatury WUOZ w Chełmie

Prawdopodobnie jeden z synów Daniela Romanowicza

Tak mogli wyglądać zmarli
Źródło: Delegatura WUOZ w Chełmie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Białystok
Zrekonstruowano twarz elitarnego wojownika
Źródło: Delegatura WUOZ w Chełmie

Twarz wojownika z licznymi urazami oraz młodej kobiety

Prawdopodobny wygląd syna króla Daniela Romanowicza
Źródło: Delegatura WUOZ w Chełmie

Prawdopodobny wygląd zmarłych

Kobieta była pochowana wraz z dzieckiem
Źródło: Delegatura WUOZ w Chełmie
Autorka/Autor: W kryptach pod bazyliką pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie (dawnej katedrze unickiej) zakończył się właśnie kolejny etap prac archeologicznych, budowlanych i aranżacyjnych. Zwiedzający mogą oglądać tablice z rekonstrukcjami twarzy osób, których szczątki odnaleziono w pochówkach datowanych na XIII wiek., - W 2015 roku zakończył się polsko-ukraiński projekt, podczas którego badano krypty pod obecną bazyliką. To były pierwsze tak poważne badania, bo wcześniej krypty były w zasadzie niedostępne dla naukowców. Przebadano wszystkie wówczas dostępne krypty i natrafiono m.in. na te pochówki – mówi Paweł Wira, kierownik chełmskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. , Wśród nich był jedyny w Polsce pochówek w sarkofagu w kształcie łodzi, wykonany z cegły. Szczątki mężczyzny w wieku 25-30 lat należą najprawdopodobniej do jednego z synów króla Rusi, Daniela Romanowicza (ok. 1201–1264 r.) - Romana lub Szwarno. Przy zmarłym znaleziono m.in. pozłacany dzwoneczek., - Pobrano próbki do badań DNA. Problem w tym, że niestety nie znamy pochówków zmarłych z dynastii Romanowiczów, aby porównać wyniki. Natomiast wiemy, jak te linie dynastyczne wówczas się krzyżowały i pewne cechy, które możemy dostrzec na zrekonstruowanej twarzy, powtarzają hipotezę o jednym z synów króla Romanowicza – wyjaśnia chełmski konserwator., Dodaje, że z przekazów historycznych wynika, że król i jego synowie zostali pochowani w XIII-wiecznej cerkwi, której pozostałości odkryto także w czasie badań archeologicznych. , - Najnowsze odkrycia przybliżają nas do prawdy, ale do tej pory nie udało się odnaleźć pochówku króla – zaznacza Wira., Badacze zrekonstruowali także twarz mężczyzny w wieku ok. 45-50 lat, elitarnego wojownika, z licznymi urazami ciała, m.in. lewego oka i głowy, wskazującymi na udział w walkach. , W kryptach prezentowana jest także zrekonstruowana twarz młodej kobiety, w wieku ok. 20 lat, której szczątki – wraz z dzieckiem – znajdowały się pierwotnie poza murami XIII-wiecznej świątyni. Jest to, jak dotąd jedyny znany XIII-wieczny pochówek kobiecy odkryty pod bazyliką, a zmarła jest jednocześnie najstarszą, znaną z wyglądu mieszkanką Chełma., - Niestety, nie wiemy, jak miała na imię, dlaczego zmarła w tak młodym wieku, czy to jej dziecko, a może rodzeństwo – dodaje Paweł Wira., Konserwator podkreśla, że na podstawie zachowanych czaszek naukowcom udało się wykonać trójwymiarowe modele rekonstrukcji twarzy. Następnie, przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych dodali np. kolor oczu, warg, kolor i długość włosów, zarost, historyczne nakrycia głowy, aby odtworzyć prawdopodobny wygląd zmarłych osób. Prace zostały sfinansowane z pieniędzy Urzędu Miasta Chełm i parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie., W XIII wieku Daniel Romanowicz wzniósł na Górze Chełmskiej swoją rezydencję składającą się z palatium, wieży obronnej i cerkwi Bogurodzicy. Badania archeologiczne na tym terenie rozpoczęły się już ponad 100 lat temu. Podczas wykopalisk odnaleziono relikty romańskiej architektury rezydencjonalnej. W kolejnych wiekach na Górze Chełmskiej świątynie wznosili prawosławni, unici i katolicy. Obecnie mieści się tam sanktuarium maryjne.

Czytaj także:
Pekin
Azjatycka potęga znosi cła dla Afryki
BIZNES
Wiosna, ciepło, słońce, piękna pogoda, majówka
Będzie blisko upału. Zmiana przyjdzie po majówce
METEO
36-letni mieszkaniec Zgierza aresztowany
Wmówił seniorom wypadek syna i synowej. Przyjechał po 140 tysięcy
Lublin
imageTitle
Szef FIFA chciał pogodzić Palestynę i Izrael. Reakcja mówi wszystko
EUROSPORT
Akcja wyciągania koparki z dna Wisły w Gassach
Koparka ugrzęzła w wiślanym mule. Nie mogą jej wyciągnąć
WARSZAWA
imageTitle
Sokoli wzrok trenera. Jego podanie zapoczątkowało gola
EUROSPORT
smartfon shutterstock_449254483
Nowa opłata od smartfonów, tabletów i komputerów. "Pożegnaliśmy lata 90."
BIZNES
Pani Edyta, zmarła po ataku niedźwiedzia
"Zabił ją pierwszym uderzeniem". Samorządowcy domagają się działań po ataku niedźwiedzia
Martyna Sokołowska
imageTitle
Znany szkoleniowiec wściekły po półfinale. "VAR, gdzie jesteś?"
EUROSPORT
Tragiczny wypadek na lotnisku w Lesznie. Nie żyje spadochroniarz
Skok z czterech tysięcy metrów zakończył się tragedią
Poznań
Włoska straż przybrzeżna oswobodziła rekina
Utknął w poszukiwaniu jedzenia. Pomogła mu straż przybrzeżna
METEO
Włodzimierz Czarzasty na konferencji prasowej 1 maja
"Wymarzona sprawa". Czarzasty chce komisji w sprawie afery
Polska
Agresywna 25-latka groziła młodzieży nożem
Goniła nastolatków z nożem. Pijana 25-latka zatrzymana
Poznań
Meloni zignorowała Netanjahu? Wyjaśniamy
"Meloni ignoruje Netanjahu"? Tak to nie
Zuzanna Karczewska
Wylądował balon z kontrabandą
Balon z kontrabandą wśród bloków. Ponad 80 kilometrów od granicy
Lublin
imageTitle
Były czwarty tenisista świata kończy karierę
EUROSPORT
Sąd Rejonowy w Siedlcach
"Po krótkiej rozmowie zaczął zadawać ciosy". Areszt po ataku na wójt
WARSZAWA
Kleszcz
Te zwierzęta pomagają kleszczom w przenoszeniu boreliozy
METEO
krowy shutterstock_2133513775
Kontrowersyjna umowa wchodzi dziś w życie. Rolnicy pełni obaw
BIZNES
Motocykl ratunkowy stołecznego pogotowia
Pierwszy motoambulans pogotowia wyjechał na ulice Warszawy
WARSZAWA
Peter Magyar
Magyar ogłosił nazwisko przyszłego ministra sprawiedliwości
Świat
imageTitle
Klub piłkarskiej ekstraklasy wypowiada umowę z Zondacrypto
EUROSPORT
Zderzenie na trasie S7
Dwa rozbite auta na wyjeździe ze stolicy
WARSZAWA
Seria fałszywych alarmów bombowych w warszawskich szkołach (zdj. ilustracyjne)
"Około 11 tysięcy ataków na dobę". Nowe sposoby działania w Polsce
Polska
Uderzyła w ogrodzenie
Wjechała w ogrodzenie, świadek zabrał jej kluczyki. Miała cztery promile
Lublin
imageTitle
Oto nowy trener, który ma przywrócić blask koszykarzom Bucks
EUROSPORT
Kłótnia przerodziła się w agresję, zatrzymano dwóch mężczyzn
57-latek pobity prze kompanów od kieliszka. Zatrzymania
Katowice
Strzelał do policjantów (zdjęcie ilustracyjne)
Ostrzelał policjantów w trakcie przeszukania mieszkania
Białystok
Chińska młodzież na ulicach Chongqing (zdjęcie podlgądowe)
Trend tang ping coraz silniejszy w Chinach. Ruszyła rządowa machina
Świat
Elon Musk (30.04.2026)
Musk pozywa Open Al. Miliarder przyznał, że nie doczytał umowy
BIZNES

