Wyjeżdżał z parkingu, potrącił dwie kobiety i dziecko
Do zdarzenia doszło 8 września przy Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie.
Chełm. Potrącił dwie kobiety i dziecko
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 79-letni kierowca podczas wyjeżdżania z parkingu stracił panowanie nad samochodem, wjechał na chodnik i potrącił dwie kobiety - w wieku 72 i 46 lat - oraz dziewięcioletnie dziecko. Następnie uszkodził barierki i zjechał ze skarpy.
Kierowca stracił prawo jazdy
72-latka została przewieziona do szpitala. Po przeprowadzonych badaniach jeszcze tego samego dnia została zwolniona do domu. 46-latka i jej dziewięcioletnie dziecko zostali przebadani przez zespół ratownictwa medycznego na miejscu.
Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierowca oraz pozostałe osoby uczestniczące w zdarzeniu byli trzeźwi. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy.
- Policjanci prowadzą czynności, które mają wyjaśnić dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia - przekazała młodszy aspirant Angelika Głąb-Kunysz z policji w Chełmie.