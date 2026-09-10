Lublin Wyjeżdżał z parkingu, potrącił dwie kobiety i dziecko

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP Chełm

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Do zdarzenia doszło 8 września przy Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie.

Chełm. Potrącił dwie kobiety i dziecko

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 79-letni kierowca podczas wyjeżdżania z parkingu stracił panowanie nad samochodem, wjechał na chodnik i potrącił dwie kobiety - w wieku 72 i 46 lat - oraz dziewięcioletnie dziecko. Następnie uszkodził barierki i zjechał ze skarpy.

79-latek zjechał ze skarpy i potrącił trzy osoby Źródło zdjęcia: KMP Chełm

Kierowca stracił prawo jazdy

72-latka została przewieziona do szpitala. Po przeprowadzonych badaniach jeszcze tego samego dnia została zwolniona do domu. 46-latka i jej dziewięcioletnie dziecko zostali przebadani przez zespół ratownictwa medycznego na miejscu.

Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierowca oraz pozostałe osoby uczestniczące w zdarzeniu byli trzeźwi. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy.

Kierowca był trzeźwy, stracił prawo jazdy Źródło zdjęcia: KMP Chełm

- Policjanci prowadzą czynności, które mają wyjaśnić dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia - przekazała młodszy aspirant Angelika Głąb-Kunysz z policji w Chełmie.