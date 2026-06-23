Auto leżało na dachu. Wewnątrz był pijany kierowca
W sobotę około godziny 4.30 nad ranem policjanci jadący na interwencję zauważyli na skrzyżowaniu ulic Batorego i Granicznej w Biłgoraju leżący na dachu samochód.
"Wewnątrz pojazdu znajdował się ranny mężczyzna. Mundurowi wezwali na miejsce karetkę oraz straż i monitorowali stan kierowcy, który był zakleszczony w pojeździe" - pisze w komunikacie starszy aspirant Joanna Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.
Nie potrafił wyjaśnić, jak to tego doszło
Mężczyzna został wyciągnięty na zewnątrz przez strażaków. Potrzebne było użycie specjalistycznego sprzętu. Okazało się, że kierowcą był 47-latek z gminy Biłgoraj. Miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu. Nie potrafił wyjaśnić, jak doszło do zdarzenia.
Trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Policja ustala dokładne przyczyny i okoliczności wypadku oraz apeluje o trzeźwość i rozsądek za kierownicą.