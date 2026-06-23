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Lublin

Auto leżało na dachu. Wewnątrz był pijany kierowca

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Auto dachowało
Biłgoraj. Policjanci jechali na interwencję. Zaważyli leżące na dachu auto
Źródło wideo: KPP Biłgoraj 
Źródło zdj. gł.: KPP Biłgoraj
Ponad dwa promile alkoholu miał w organizmie 47-latek, który dachował przy jednym ze skrzyżowań w Biłgoraju (Lubelskie). Zauważyli go policjanci, którzy jechali akurat na inną interwencję. Mężczyzna trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami.

W sobotę około godziny 4.30 nad ranem policjanci jadący na interwencję zauważyli na skrzyżowaniu ulic Batorego i Granicznej w Biłgoraju leżący na dachu samochód.

"Wewnątrz pojazdu znajdował się ranny mężczyzna. Mundurowi wezwali na miejsce karetkę oraz straż i monitorowali stan kierowcy, który był zakleszczony w pojeździe" - pisze w komunikacie starszy aspirant Joanna Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.

Auto dachowało, w środku był pijany mężczyzna
Auto dachowało, w środku był pijany mężczyzna
Źródło zdjęcia: KPP Biłgoraj

Nie potrafił wyjaśnić, jak to tego doszło

Mężczyzna został wyciągnięty na zewnątrz przez strażaków. Potrzebne było użycie specjalistycznego sprzętu. Okazało się, że kierowcą był 47-latek z gminy Biłgoraj. Miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu. Nie potrafił wyjaśnić, jak doszło do zdarzenia.

Trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Policja ustala dokładne przyczyny i okoliczności wypadku oraz apeluje o trzeźwość i rozsądek za kierownicą.

Kierowca był pijany
Kierowca był pijany
Źródło zdjęcia: KPP Biłgoraj
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolicjaLubelskie
Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
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