Lublin Auto leżało na dachu. Wewnątrz był pijany kierowca Tomasz Mikulicz |

Biłgoraj. Policjanci jechali na interwencję. Zaważyli leżące na dachu auto Źródło wideo: KPP Biłgoraj Źródło zdj. gł.: KPP Biłgoraj

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W sobotę około godziny 4.30 nad ranem policjanci jadący na interwencję zauważyli na skrzyżowaniu ulic Batorego i Granicznej w Biłgoraju leżący na dachu samochód.

"Wewnątrz pojazdu znajdował się ranny mężczyzna. Mundurowi wezwali na miejsce karetkę oraz straż i monitorowali stan kierowcy, który był zakleszczony w pojeździe" - pisze w komunikacie starszy aspirant Joanna Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.

Auto dachowało, w środku był pijany mężczyzna Źródło zdjęcia: KPP Biłgoraj

Nie potrafił wyjaśnić, jak to tego doszło

Mężczyzna został wyciągnięty na zewnątrz przez strażaków. Potrzebne było użycie specjalistycznego sprzętu. Okazało się, że kierowcą był 47-latek z gminy Biłgoraj. Miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu. Nie potrafił wyjaśnić, jak doszło do zdarzenia.

Trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Policja ustala dokładne przyczyny i okoliczności wypadku oraz apeluje o trzeźwość i rozsądek za kierownicą.

Kierowca był pijany Źródło zdjęcia: KPP Biłgoraj