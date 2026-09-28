Lublin Samochód uderzył w drzewo i spłonął. Ustalają tożsamość osoby kierującej Oprac. Martyna Sokołowska |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP Łuków

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Łukowscy policjanci ustalają okoliczności tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło w sobotę w miejscowości Bielany Duże w powiecie łukowskim na Lubelszczyźnie. Po godzinie 21 policja otrzymała zgłoszenie, że samochód osobowy zjechał z jezdni, uderzył w drzewo, a następnie stanął w ogniu.

Trwa ustalanie tożsamości ofiary Źródło zdjęcia: KPP Łuków

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, ustalili, że w wyniku uderzenia Volkswagen całkowicie spłonął. Kierująca lub kierujący pojazdem poniósł śmierć na miejscu.

Policjanci pod nadzorem Prokuratury ustalają obecnie tożsamość ofiary oraz dokładne przyczyny i okoliczności tragedii.