Samochód uderzył w drzewo i spłonął. Ustalają tożsamość osoby kierującej
Łukowscy policjanci ustalają okoliczności tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło w sobotę w miejscowości Bielany Duże w powiecie łukowskim na Lubelszczyźnie. Po godzinie 21 policja otrzymała zgłoszenie, że samochód osobowy zjechał z jezdni, uderzył w drzewo, a następnie stanął w ogniu.
Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, ustalili, że w wyniku uderzenia Volkswagen całkowicie spłonął. Kierująca lub kierujący pojazdem poniósł śmierć na miejscu.
Policjanci pod nadzorem Prokuratury ustalają obecnie tożsamość ofiary oraz dokładne przyczyny i okoliczności tragedii.
Źródło: tvn24.pl