Chciała uszkodzić auto byłego chłopaka, pomyliła się

Policjanci zostali poinformowani, że na jednym z parkingów w Białej Podlaskiej, kobieta demoluje auto. Na miejsce wysłano patrol. Funkcjonariusze zatrzymali 37-latkę, która była pijana. Alkomat pokazał, że miała ponad promil alkoholu w organizmie.

Straty oszacowano na trzy tysiące złotych.

Funkcjonariusze ustalili, że 37-latka pomyliła auta. Kobieta była przekonana, że demoluje samochód należący do jej byłego partnera. Po wytrzeźwieniu, usłyszała prokuratorskie zarzuty.

Grozi jej do pięciu lat więzienia.

