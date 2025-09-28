Wczoraj kilka balonów, dziś kolejny zafoliowany pakunek. Nocna akcja policji

Powiat lubartowski Źródło: Google Earth

Do ostatniego takiego zdarzenia doszło w niedzielę w nocy w miejscowości Antoniówka w gminie Ostrówek w powiecie lubartowskim. "Po godzinie trzeciej otrzymaliśmy zgłoszenie o ujawnionym zawiniętym folią pakunku w okolicy drogi W-815. Miejsce zostało zabezpieczone, a obiekt sprawdzony przez policjantów. Okazało się, że w środku znajdują się wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy" - podała w komunikacie lubartowska policja.

W rozmowie z tvn24.pl podkomisarz Kamil Karbowniczek z policji lubelskiej, doprecyzował, że policjanci odnaleźli przy drodze jeden pakunek, który był podczepiony pod balon. W paczce znajdowały się papierosy.

Dodał, że paczka została skontrolowana przez pirotechników i nie stanowiła żadnego niebezpieczeństwa.

Okoliczności zdarzenia prowadzi lubartowska policja.

Balony z kontrabandą na Podlasiu

Podobna sytuacja miała miejsce w sobotę (27 września). Nad ranem balon z zafoliowanym pakunkiem wylądował na terenie jednego z zakładów przy ulicy Rejonowej w Bielsku Podlaskim. Służby poinformowała pracownica ochrony zakładu. "Do paczki podłączony był lokalizator. W środku znajdowało się 1500 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy" - powiedziała nam sierżant sztabowa Agnieszka Skwierczyńska z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej w Białystok.

Po godzinie 7 balon z zafoliowanym pakunkiem wylądował na parkingu w Białymstoku. Balon miał lokalizator, a w pakunku były papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Informację o tym zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24. Kolejny balon znaleziono niedaleko, jeszcze w granicach Białegostoku.

Służby w Podlaskiem wielokrotnie wcześniej znajdowały balony meteorologiczne, które wykorzystywano do przemytu papierosów przez polsko-białoruską granicę. Ewelina Lewkowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku podsumowała, że dotychczas było ponad 90 takich przypadków, a łączna wartość przemyconych w ten sposób papierosów to około 2,2 miliona złotych.