Lublin

Wczoraj kilka balonów, dziś kolejny zafoliowany pakunek. Nocna akcja policji

Balon z pakunkiem, w którym znajdowały się papierosy - tym razem w Bielsku Podlaskim (27.09.2025r.)
Powiat lubartowski
Źródło: Google Earth
Nocna akcja policji w miejscowości Antoniówka na Lubelszczyźnie. Mundurowi otrzymali informację, że na poboczu drogi znajduje się zafoliowany pakunek. Dzień wcześniej na Podlasiu znaleziono kilka balonów z kontrabandą.

Do ostatniego takiego zdarzenia doszło w niedzielę w nocy w miejscowości Antoniówka w gminie Ostrówek w powiecie lubartowskim. "Po godzinie trzeciej otrzymaliśmy zgłoszenie o ujawnionym zawiniętym folią pakunku w okolicy drogi W-815. Miejsce zostało zabezpieczone, a obiekt sprawdzony przez policjantów. Okazało się, że w środku znajdują się wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy" - podała w komunikacie lubartowska policja.

W rozmowie z tvn24.pl podkomisarz Kamil Karbowniczek z policji lubelskiej, doprecyzował, że policjanci odnaleźli przy drodze jeden pakunek, który był podczepiony pod balon. W paczce znajdowały się papierosy.

Dodał, że paczka została skontrolowana przez pirotechników i nie stanowiła żadnego niebezpieczeństwa.

Okoliczności zdarzenia prowadzi lubartowska policja.

Balony z kontrabandą na Podlasiu

Podobna sytuacja miała miejsce w sobotę (27 września). Nad ranem balon z zafoliowanym pakunkiem wylądował na terenie jednego z zakładów przy ulicy Rejonowej w Bielsku Podlaskim. Służby poinformowała pracownica ochrony zakładu. "Do paczki podłączony był lokalizator. W środku znajdowało się 1500 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy" - powiedziała nam sierżant sztabowa Agnieszka Skwierczyńska z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej w Białystok.

Balon z pakunkiem, w którym znajdowały się papierosy - tym razem w Bielsku Podlaskim (27.09.2025r.)
Balon z pakunkiem, w którym znajdowały się papierosy - tym razem w Bielsku Podlaskim (27.09.2025r.)
Źródło: KPP Bielsk Podlaski

Po godzinie 7 balon z zafoliowanym pakunkiem wylądował na parkingu w Białymstoku. Balon miał lokalizator, a w pakunku były papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Informację o tym zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24. Kolejny balon znaleziono niedaleko, jeszcze w granicach Białegostoku.

Znaleziono balon z pakunkiem w Białymstoku
Znaleziono balon z pakunkiem w Białymstoku
Źródło: Darek/Kontakt24

Służby w Podlaskiem wielokrotnie wcześniej znajdowały balony meteorologiczne, które wykorzystywano do przemytu papierosów przez polsko-białoruską granicę. Ewelina Lewkowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku podsumowała, że dotychczas było ponad 90 takich przypadków, a łączna wartość przemyconych w ten sposób papierosów to około 2,2 miliona złotych.

Drugi balon odnaleziony w Polsce. Kilka kilometrów dalej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Drugi balon odnaleziony w Polsce. Kilka kilometrów dalej

Białystok
Wkrótce "Loża prasowa" w TVN24
Dowiedz się więcej:

Wkrótce "Loża prasowa" w TVN24

Na żywo

Autorka/Autor: ms/ads

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: KPP Bielsk Podlaski

LubelskiePapierosyPolicja
