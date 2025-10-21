30 kilometrów od granicy z Białorusią na pole spadł balon

Do zdarzenia doszło w powiecie bialskim Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Dariusz Sienicki poinformował, że we wtorek rano na polu w miejscowości Koszoły w gminie Łomazy znaleziony został balon, który służył do przemytu papierosów z Białorusi do Polski. W dołączonym do niego pakunku znajdowało się tysiąc czterysta paczek papierosów.

- Funkcjonariusze zabezpieczają teraz teren, na którym wylądował balon. Będziemy badać, kto może być ewentualnie zaangażowany w ten przemyt. Tego typu próby przemytu przy użyciu balonu są w naszym regionie incydentalne – dodał rzecznik Nadbużańskiego Oddziału SG.

Wieś Koszoły leży około 30 kilometrów od granicy z Białorusią.

Województwo lubelskie graniczy z Ukrainą i Białorusią na rzece Bug. Polsko-białoruski odcinek granicy liczy około 171 km, a ukraiński ponad 296 km. Granica na Bugu stanowi również granicę zewnętrzną UE.