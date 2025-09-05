Do zdarzenia doszło w Konstantynowie Łódzkim Źródło: Google Maps

Kluczowe fakty: Łowczy Przemysław Kobacki powiedział, że nie można zabierać dzikich zwierząt i że to przestępstwo. Wtedy mężczyzna się rozłączył. Sprawą zajmuje się policja.

Martwego dzika, który był wypatroszony i miał poderżnięte gardło odnaleźli w środę rano mieszkańcy jednego z osiedli w Konstantynowie Łódzkim.

Na miejscu pojawili się policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy wykonali oględziny miejsca zdarzenia, zwierzęcia i zabezpieczyli jego zwłoki w celu wykonania sekcji.

Powiatowy lekarz weterynarii w Zgierzu powiedział, że to to sytuacja absolutnie niedopuszczalna, a po skonsumowaniu mięsa takiego zwierzęcia, może dojść do śmierci człowieka.

Do makabrycznego odkrycia doszło w czwartek rano w Konstantynowie Łódzkim. Mieszkańcy znaleźli leżącego obok śmietnikowej pergoli przy ulicy Słowackiego martwego dzika i powiadomili służby. Jak poinformował w mediach społecznościowych portal Konstantynów.info, dzik miał poderżnięte gardło i wycięte wnętrzności, na ciele zwierzęcia widoczne były też ślady sznurów na nogach. W poście opublikowano wstrząsające zdjęcie martwego zwierzęcia, które wykonał jeden z mieszkańców.