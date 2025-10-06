Uderzył w sześć samochodów. Miał 1,6 promila alkoholu

Komisarz Adam Dembiński z Biura Prasowego łódzkiej KWP poinformował, że około godziny 19.35 w Łodzi na ul. Myśliwskiej 37-letni mężczyzna kierujący samochodem marki Citroen uderzył w inny pojazd na drodze i pięć zaparkowanych samochodów.
Miał 1,6 promila
W jednym z uderzonych pojazdów znajdował się 35-letni kierowca, który został zabrany do szpitala.
Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi bryg. Jędrzej Pawlak przekazał, że poszkodowany mężczyzna był w samochodzie, który w momencie uderzenia znajdował się na drodze.
Policja ustala dokładne okoliczności zdarzenia. Badanie 37-letniego kierowcy citroena wykazało 1,6 promila alkoholu w jego organizmie.
Autorka/Autor: sz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Karolina Mazurek