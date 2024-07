Wygrywał wybory zza krat. Wójt skazany na trzy i pół roku więzienia

Sukces zza krat

W 2018 roku usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i trafił na dziewiętnaście miesięcy do aresztu. Co ciekawe, kiedy był za kratami, wygrał wyścig wyborczy podczas organizowanych sześć lat temu wyborów samorządowych. Kiedy Wojtera był w celi, dostawał pół pensji wójta. Dopiero kiedy sąd zgodził się zmienić mu środki zapobiegawcze, zaczął pełnić obowiązki gospodarza gminy.

W kwietniu nasz dziennikarz spotkał się ze Zbigniewem Wojterą, który - pomimo kończącego się procesu karnego - przekonał po raz kolejny do siebie wyborców. Wygrał plebiscyt, bo był jedynym chętnym do objęcia sterów w gminie Daszyna.

"Jestem niewinny i to udowodnię"

Zbigniew Wojtera przekonuje, że mimo ciążących na nim zarzutów od lat podkreślał, jest niewinny. - Od początku mówiłem, że udowodnię swoją niewinność przed sądem - mówił jeszcze przed wyrokiem. Całą sprawę nazwał polityczną. - Rządził wtedy rząd sformowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Ja byłem z innej opcji, a mój świętej pamięci brat Marek (również był oskarżony w sprawie - red.), był posłem Samoobrony. On był lojalny wobec ówczesnego przewodniczącego i nie głosował z nimi. Mówili, że mu to popamiętają, i tak mu popamiętali, że po kilku latach, kiedy wrócili do władzy, zaczęło się szukanie i to szukanie spowodowało to, co spowodowało, że zostały sformułowane zarzuty, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością - przekonywał Wojtera.