Złamana ręka u jednego chłopca, u drugiego noga. Tatę "wszystko denerwowało"

Lekarze byli wstrząśnięci, kiedy zbadali sześcioletniego chłopca i jego o rok starszego brata. Do szpitala przyprowadziła ich 35-letnia matka. Według prokuratorskich ustaleń, pastwił się nad nimi 32-letni ojciec. Podczas przesłuchania przyznał, że stosował przemoc wobec żony i jej osiemnastoletniego syna oraz sześciorga wspólnych dzieci.

- Lekarze, którzy zajmowali się sześcio- i siedmioletnim pacjentem stwierdzili, że mają oni obrażenia, które najpewniej powstały na skutek stosowania wobec nich przemocy - mówi st. sierż. Tomasz Tomaszewski z policji we Włocławku.

Obaj chłopcy mieli złamane kończyny - jeden miał złamaną rękę, a drugi nogę. - Zaalarmowani przez lekarzy policjanci pojechali do domu, w którym mieszkali chłopcy. Na miejscu zastali pijanego 32-letniego ojca, Sławomira Sz. i czworo dzieci w wieku od czterech do ośmiu lat - mówi st. sierż. Tomaszewski.

- Dzieci znajdujące się w domu, zostały przewiezione na obserwację do szpitala - informuje Tomasz Tomaszewski. Miały być zaniedbane i bardzo głodne.

Rodzeństwo pobitych chłopców też trafiło do szpitala

Koszmar, bo "wszystko go denerwowało"

32-latek został w niedzielę przesłuchany w prokuraturze. - Postawione mu zostały zarzuty znęcania się nad rodziną, żoną i jej pełnoletnim synem oraz piątką małoletnich dzieci pary - informuje Arkadiusz Arkuszewski, zastępca prokuratora regionalnego we Włocławku.

Śledczy uznali, że Sławomir Sz. stosował szczególne okrucieństwo. - Mężczyzna przyznawał się na początku do przemocy nad żoną i jej synem. Potem, w składanych wyjaśnieniach potwierdził, że stosował przemoc także wobec pozostałych dzieci - informuje prokurator.

32-latek miał powiedzieć prokuratorom, że znieważał i groził członkom rodziny. - W swoich wyjaśnieniach wskazywał, że wszystko wokół go denerwowało. Dzieci były nieposłuszne, a żona słabo się nimi zajmowała - zdradza prokurator Arkuszewski.

Prokuratura ustaliła, że rodzinę utrzymywała żona, która chodziła do pracy. Sławomir Sz. siedział w domu.

Chłopcy ze złamanymi kończynami przyjechali z matką do szpitala

Do celi

32-latkowi grozi do 10 lat więzienia. - Zawnioskowaliśmy o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd ma podjąć decyzję co do środka zapobiegawczego jeszcze w poniedziałek - mówi Arkadiusz Andrzejewski.