Łódź Tragedia przy brzegu Warty. Policja ustala przyczyny śmierci Oprac. Damian Nowicki |

Jarosław Sroka z mazurskiego OPR o tym, jak dbać o bezpieczeństwo nad wodą Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: FotoDax / Shutterstock

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Do zdarzenia doszło we wtorek 22 września w rejonie miejscowości Kałuże (powiat wieluński). Ciało kobiety znajdowało się częściowo w wodzie, przy brzegu rzeki Warty. Na miejsce natychmiast skierowano policję, strażaków oraz zespół ratownictwa medycznego.

Tragiczne odkrycie nad Wartą. Policja ustala okoliczności

Na miejscu działały cztery zastępy straży pożarnej z dwóch jednostek, w tym: trzy z JRG PSP Wieluń wraz z zastępem ratownictwa wodnego z motorówką oraz jeden z OSP Załęcze Wielkie. Policjanci ustalili, że była to 61-letnia mieszkanka powiatu oleskiego. - Pomimo podjętych czynności ratunkowych, życia kobiety nie zdołano uratować - podała asp. sztab. Katarzyna Grela, oficerka prasowa KPP w Wieluniu.

O zdarzeniu została powiadomiona Prokuratura Rejonowa w Wieluniu. Obecnie policjanci prowadzą czynności procesowe, które mają wyjaśnić dokładne okoliczności zdarzenia oraz ustalić przyczynę zgonu kobiety.