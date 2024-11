Uderzył w barierki i spadł z mostu do Warty. Trudne warunki drogowe

W Toporowie (województwo łódzkie) samochód osobowy, którym kierował 57-latek, uderzył w bariery ochronne, po czym spadł z mostu do Warty. Kierowca nie dostosował prędkości do warunków ruchu. Z powodu marznących opadów drogi w województwie łódzkim są śliskie. O własnych siłach wydostał się z pojazdu. Nic poważnego mu się nie stało.

Do zdarzenia doszło w środowy poranek w miejscowości Toporów w powiecie wieluńskim.

- 57-latek kierujący suzuki grand vitara przejeżdżając przez most na rzece Warcie nie dostosował prędkości do warunków ruchu, stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w bariery ochronne, po czym auto wpadło do wody. Na szczęście, mężczyzna zdołał się wydostać z auta o własnych siłach - przekazała aspirant sztabowy Katarzyna Grela z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.