Łódź

W godzinach szczytu są tam ogromne korki. Zamiast rogatek będzie tunel

Tunel powstanie do końca 2027 roku
Tomaszów Mazowiecki
Źródło: Google Maps
Do końca przyszłego roku w Tomaszowie Mazowieckim ma powstać tunel drogowy pod torami na ulicy Warszawskiej, która jest częścią drogi wojewódzkiej, łączącej Łódź z Opocznem. Inwestycja jest bardzo potrzebna, bo kierowcy w godzinach szczytu stoją przed obecnym przejazdem kolejowym w ogromnych korkach. Tunel ma kosztować blisko 33 miliony złotych.

W Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim przedstawiciel inwestora, PKP PLK, podpisał umowę z wykonawcą. Chodzi o budowę tunelu drogowego pod torami linii kolejowej łączącej Tomaszów Mazowiecki z Łodzią i Warszawą. Zastąpi on dwa przejazdy kolejowo-drogowe w mieście: na ulicy Warszawskiej oraz na ulicy Nowej w Tomaszowie Mazowieckim. Dzięki inwestycji kierowcy przejadą bez oczekiwania przed zamkniętymi rogatkami.

Trasą przejeżdża 50 pociągów na dobę

Obecny na podpisaniu umowy minister infrastruktury Dariusz Klimczak zwrócił uwagę, że to bardzo ważne rozwiązanie ze względu na powstające obecnie w tym miejscu zatory drogowe. W ciągu doby tą trasą przejeżdża bowiem ponad 50 pociągów, co oznacza częste wstrzymania ruchu samochodowego. - Wiele lat mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego i okolic czekali na ten bezkolizyjny przejazd przez tory kolejowe na Starzycach. Ruch jest tam ogromny. W godzinach szczytu, ale też poza nimi tworzą się permanentne korki. Dlatego ta inwestycja była konieczna – powiedział. Nad tunelem powstanie wiadukt kolejowy. Prace obejmą rozbudowę ulicy Warszawskiej na odcinku około 300 metrów, budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej, Ujezdzkiej i Tamka, przebudowę skrzyżowań z ulicami Piaskową i Żurawią, a także budowę drogi wzdłuż linii kolejowej o długości około 600 metrów, która połączy ulicę Nową z ulicą Warszawską.

Tunel powstanie do końca 2027 roku
Tunel powstanie do końca 2027 roku
Źródło: PKP PLK

Tunel gotowy pod koniec 2027 roku

Tunel ma być gotowy pod koniec 2027 roku. Wykonawcą inwestycji w formule „projektuj i buduj” została firma Intop SA. Wartość kontraktu to prawie 33 miliony złotych brutto. W pierwszej fazie harmonogramu przewidziano wykonanie projektu oraz uzyskanie pozwolenia na realizację rozbudowy. Następnie mają ruszyć prace budowlane. W ich trakcie ma być utrzymany ruch kolejowy po jednym torze. Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko zaznaczył, że tunel nie tylko odkorkuje miasto, ale również zwiększy bezpieczeństwo jego mieszkańców. Wyjaśnił, że często na przejazd w tym miejscu musiały oczekiwać również karetki pogotowia czy pojazdy straży pożarnej. Minister infrastruktury dodał, że to jedna z wielu inwestycji drogowo-kolejowych w samym Tomaszowie Mazowieckim oraz jego okolicach. Wymienił m.in. trwającą już budowę nowych peronów na stacji, zapowiedział rozpoczęcie kompleksowej modernizacji budynku dworca. W jego bezpośrednim sąsiedztwie mają powstać też kolejne parkingi. - W tym roku rozpocznie się gruntowna przebudowa wjazdu do Tomaszowa Mazowieckiego od strony Warszawy, Rawy Mazowieckiej i Lubochni. Była tam zrobiona zwykła nakładka, tak żeby nie jeździć po tych dziurach, ale teraz będzie kompleksowa modernizacja wraz z poboczami, oświetleniem, odwodnieniem, całkowicie nową nawierzchnią oraz budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Wysoką w stronę Spały i drogi krajowej do Radomia – poinformował Klimczak.

Autorka/Autor: pk/gp

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PKP PLK

Tagi:
Tomaszów MazowieckiŁódzkiewojewództwo łódzkieKolejPKP PLKTunel
Zwiń opisWięcej
