Śmiertelny wypadek w Łodzi na Kurczakach
We wtorek (5 maja) po godzinie 19 do służb wpłynęło zgłoszenie o wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych na ulicy Kurczaki w Łodzi.
Z policyjnych ustaleń wynika, że kierująca Oplem zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się czołowo z BMW. Poszkodowana została ewakuowana z pojazdu przez świadków. Mimo prowadzonej reanimacji życia kobiety nie udało się uratować.
53-letni kierowca BMW był trzeźwy.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.
OGLĄDAJ: TVN24
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KM PSP w Łodzi