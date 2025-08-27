Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

"Krowy z grzywkami" na gigancie. "Wyszły sobie boczkiem i dały dyla"

Dwie krowy rasy Highland Cattle na gigancie
Dwie krowy rasy Highland Cattle na gigancie
Źródło: Anna Janus
Trwają poszukiwania dwóch krów rasy Highland Cattle, które uciekły z gospodarstwa pod Skierniewicami (Łódzkie). - Doszło po prostu do błędu ludzkiego, wyłączyliśmy na chwilę pastucha, bo mąż kosił trawę, a one są tak sprytne, że wyszły sobie boczkiem i dały dyla - mówi właścicielka zwierząt.

Dwie krowy rasy Highland Cattle (z charakterystyczną grzywką) uciekły z gospodarstwa pod Skierniewicami 23 sierpnia. Ich zdjęcia i prośbę o pomoc w odnalezieniu opublikowała w mediach społecznościowych Anna Janus. "Prośba, jakby ktoś z Państwa widział nasze Baśki, czyli rude krówki. Proszę o kontakt telefoniczny. Mogą być w okolicach Stachlewa, Polesia, Jacochowa, Słomkowa, Sielc, Woli Makowskiej i ościennych wioskach. Proszę do nich nie podchodzić, bo uciekną. Jak mają Państwo jakieś swoje grupy na wiosce prosimy o udostępnienie posta. Za wszelką pomoc w odnalezieniu naszych Basiek Dziękujemy" - napisała na Facebooku.

"To był moment"

Pani Anna w rozmowie z tvn24.pl, przekazała, że to był moment jak "Baśki" uciekły. - Doszło po prostu do błędu ludzkiego, wyłączyliśmy na chwilę pastucha, bo mąż kosił trawę, a one są tak sprytne, że wyszły sobie boczkiem i dały dyla. Nawet nie mieliśmy świadomości, że one wyszły, ktoś z wioski od nas przyszedł, bo usłyszał od kogoś z innej wioski, że ktoś dał znać, że "nasze żubry" chodzą - informuje właścicielka zwierząt.

Trwają poszukiwania uciekinierek
Trwają poszukiwania uciekinierek
Źródło: Anna Janus

I dodaje: - One są tu bardzo blisko, bo były wczoraj niedaleko ogrodzenia, ale są tak nieufne, że po prostu znów dały dyla. Wczoraj (wtorek - red.) próbowaliśmy je ze trzy razy złapać, ale się nie udało.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Krowa dwa lata ukrywała się w lesie

Wrocław
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pk/tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Anna Janus

Udostępnij:
TAGI:
SkierniewiceŁódzkiewojewództwo łódzkieKrowyzwierzęta
Czytaj także:
Nowe prawo stanowi m.in., że wiatraki będą mogły być stawiane w nie mniejszej niż dziesięciokrotność ich wysokości odległości od domów
Tusk: mamy gotowe rozporządzenie
BIZNES
Jarosław Kaczyński na spotkaniu w Bydgoszczy
Kaczyński opowiada o "obcinaniu i ograniczaniu" armii. Trzy razy nieprawda
Michał Istel, Jan Kunert
Karetka pogotowia ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria systemu informatycznego pogotowia ratunkowego
WARSZAWA
Pożar dachu hali w miejscowości Przecław
Gęsty dym nad halą. Pali się dach
Szczecin
Pożar hali ze zniczami w Tarnowie
Płonie hurtownia zniczy, zawalił się dach
Kraków
27 1250 tusk-0001
Tusk: jestem gotów do twardej konfrontacji
Najnowsze
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Projekt budżetu. Jest deklaracja premiera
BIZNES
Międzyzdroje. Dwie wieże
50-metrowy wieżowiec ma stanąć przy plaży
Matylda Rozpędek
27 1140 konfa rada gabinetowa-0003
Bogucki o "rozbieżności" z rządem. "Prezydent będzie żądał odpowiedzi na piśmie"
Polska
imageTitle
Hit po niemiecku. Legenda Realu Madryt w Bundeslidze
EUROSPORT
shutterstock_2193691029
Co na wypadek wojny? Brakuje przygotowania, specjalistów i zabezpieczenia lekowego
Zdrowie
"Bugonia" reż. Yorgos Lanthimos
Rusza światowe święto kina. Nie brakuje polskich akcentów 
Tomasz-Marcin Wrona
Upał
Tutaj upał będzie największy. IMGW wydał alarmy
METEO
imageTitle
Mocny kandydat do sportowego zdjęcia roku. "To nie Halloween"
EUROSPORT
Grenlandia
Tajne operacje na Grenlandii? Amerykański dyplomata wezwany do MSZ
Świat
Ciężarówka uderzyła w ścianę budynku
Ciężarówka uderzyła w ścianę budynku
Olsztyn
Para była widziana na dachu
Spotkanie na dachu 10-piętrowego bloku
Trójmiasto
31-latek odpowie za seksualne wykorzystanie dziewczynki w publicznej toalecie
Miał zwabić do toalety dziewczynkę i wykorzystać ją seksualnie
Katowice
imageTitle
Poważna kontuzja u polskiego siatkarza. "To będzie długi i żmudny proces"
EUROSPORT
O krok od tragedii w Radomsku
Przed przejazdem kolejowym wjechał w samochód. Nagranie
Łódź
Przebieg planowanej S7 na wizualizacji
Urząd wydał "wuzetkę" dla bloku. Mógłby stanąć na miejscu planowanej ekspresówki
WARSZAWA
41-latek z zarzutem zabójstwa seniorki
Zwłoki kobiety w mieszkaniu. Jej krewny z zarzutem zabójstwa
Katowice
volkswagen shutterstock_530465854
Ponad 70 milionów złotych kary. Gigant zapłaci za aferę
BIZNES
Granica polsko-białoruska
Granat wybuchł w dłoni żołnierza. Sprawdzają, co zawiniło
Białystok
Helikopter uratował uwięzionych w ostatniej chwili
Budynek runął do wody. Ratunek przyszedł w ostatniej chwili
METEO
Luka Donczić z kolegami spróbują zrewanżować się Polakom za porażkę
Spodek zobaczy "kosmitę". Oni mają czarować
Dariusz Szarmach
Ośrodek wychowawczy w Jerzmanicach-Zdroju 
Przemoc w ośrodku wychowawczym. Zarzuty dla trzeciej osoby
Wrocław
imageTitle
Zaręczyny Taylor Swift zdominowały konferencję prasową Świątek
EUROSPORT
Parking z chińskimi autami
Biją rekordy sprzedaży w Polsce. "Nie mają żadnego prestiżu"
Polska
Kierowca wykorzystał "korytarz życia" do ominięcia korka
Najpierw pojechali strażacy, on ruszył za nimi. Są konsekwencje
Katowice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica