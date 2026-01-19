Wypadek z udziałem trzech ciężarówek i samochodu osobowego Źródło: OSP Tuszyn Las

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazała w rozmowie z tvn24.pl podkomisarz Agnieszka Jachimek z pabianickiej komendy powiatowej, wstępne ustalenia wskazują na to, że sekwencja zdarzeń była następująca - na stojący na jezdni, unieruchomiony samochód ciężarowy wjechała druga ciężarówka. Na skutek uderzenia, doszło do urwania koła z drugiego pojazdu, który najpierw uderzył w jeszcze jedną ciężarówkę, a potem uszkodził osobowego Nissana.

- Na skutek zdarzenia śmigłowcem do szpitala przetransportowany został kierowca jednej z ciężarówek oraz kobieta podróżująca autem osobowym - opowiada podkom. Jachimek.

Kierowca jednej z ciężarówek został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Źródło: OSP Tuszyn Las

Akcja ratunkowa

Brygadier Jędrzej Pawlak, rzecznik prasowy łódzkiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przekazał, że w akcji uczestniczyło łącznie siedem jednostek straży pożarnej (w tym cztery złożone ze strażaków-ochotników). Strażacy nie tylko umożliwili dostęp do poszkodowanych, ale też zabezpieczyli lądowisko śmigłowca.

Dokładne okoliczności zdarzenia będą analizowane przez policję na podstawie śladów zabezpieczonych na miejscu wypadku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD