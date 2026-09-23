Łódź Bez powodu brutalnie zaatakował przypadkowego mężczyznę. Ten zmarł w szpitalu. Jest wyrok Oprac. Svitlana Kucherenko |

Kamilowi K groziło dożywocie Źródło wideo: tvn24.pl Źródło zdj. gł.: KPP Rawa Mazowiecka

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Sąd Okręgowy w Łodzi ogłosił w środę wyrok w sprawie Kamila K., który w czerwcu 2025 r. na miejskim targowisku w Rawie Mazowieckiej niczym niesprowokowany zaatakował przypadkowego 73-letniego mężczyznę.

Podbiegł do niego, przewrócił i kopał w klatkę piersiową, plecy oraz w głowę. Pokrzywdzony doznał poważnych obrażeń wymagających pilnej interwencji neurochirurgicznej. Helikopterem, w stanie krytycznym został przetransportowany do szpitala. Mężczyzna zmarł.

Sąd orzekł, że Kamil K. karę 20 lat kary pozbawienia wolności będzie odbywał w systemie terapeutycznym z uwagi na uzależnienie od alkoholu. O warunkowe przedterminowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się dopiero po odbyciu 15 lat kary. Sąd nakazał mu też zapłacić 50 tys. zł zadośćuczynienia dla rodziny zmarłego Franciszka N.

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"Nie groził pokrzywdzonemu, nie łączyła ich żadna relacja"

Sąd, wbrew żądaniu prokuratury uznał, że oskarżony dopuścił się zabójstwa, w zamiarze ewentualnym.

- W tej sprawie okoliczności nie pozwalają na przyjęcia działania oskarżonego z zamiarem bezpośrednim. Oskarżony nie groził pokrzywdzonemu, nie łączyła ich żadna relacja. Oskarżony godził w newralgiczne części ciała pokrzywdzonego, używał znacznej siły ciosów, w związku z czym nie ulega wątpliwości, że działał z zamiarem ewentualnym. Jest osobą dorosłą, był poczytalny w chwili czynu, w związku z czym niewątpliwie zdawał sobie sprawę, że takie działanie może doprowadzić do śmierci pokrzywdzonego - uzasadniała wyrok sędzia Kołacińska-Sumińska.

Dodała, że w ocenie sądu oskarżony chciał wyładować narastającą w nim agresję, a ponieważ nie udało mu się tego zrobić na koledze, z którym razem spędzał czas (kolega się oddalił), więc "ofiarą padł pokrzywdzony, który znalazł się w tamtym miejscu i czasie w sposób niewątpliwie niefortunny dla siebie".

- Pokrzywdzony znalazł się w zasięgu wzroku oskarżonego. Był osobą starszą, która nie broniła się w żaden sposób przed zadawanymi ciosami. Należy jednak podkreślić, że brak jest okoliczności świadczących o tym, że oskarżony chciał zabić pokrzywdzonego i że działał z zamiarem bezpośrednim - powiedziała sędzia.

Sędzia: agresja musi spotkać się reakcją

Dodała, że kara 20 lat pozbawienia wolności ma przede wszystkim działać odstraszająco na osoby, które wpadną na pomysł, by w ten sposób dawać upust agresji.

- Społeczeństwo ma również wiedzieć, że tego typu agresja, taka nieuzasadniona, bezmyślna, niepohamowana, spotyka się z odpowiednią reakcją wymiaru sprawiedliwości - podsumowała sędzia Kołacińska-Sumińska.

Z takim orzeczeniem sądu nie zgodził się prokurator rejonowy w Rawie Mazowieckiej Sławomir Mentrycki i zapowiedział wystąpienie o uzasadnienie wyroku i wniesienie apelacji.

Prokurator żądał dla oskarżonego 30 lat więzienia. - Monitoring pokazał furię, a sekcja zwłok siłę, z jaką oskarżony zadał ciosy - powiedział prokurator po ogłoszeniu wyroku.

Wyrok nie jest prawomocny. Oskarżony decyzją sądu pozostanie w areszcie, sam o to poprosił.