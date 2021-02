Poszukiwany samochód minął go na skrzyżowaniu. Pomogła "policyjna spostrzegawczość oraz intuicja"

Osobowy seat w ciemnym kolorze zwrócił uwagę policjanta zmierzającego do pracy. Funkcjonariusz pracował przy sprawie potrącenia 59-letniego mężczyzny przez nieznanego sprawcę. Zwrócił uwagę, że auto, które go minęło, było tego samego koloru, co części znalezione na miejscu wypadku. Okazało się, że intuicja go nie zawiodła.