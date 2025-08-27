Przed przejazdem kolejowym wjechał w samochód. Nagranie

Do zdarzenia doszło 25 sierpnia po godzinie 15 na ulicy Piłsudskiego w Radomsku, przed przejazdem kolejowym. Służby otrzymały informacje o zdarzeniu drogowym z udziałem samochodu osobowego i motocykla.
Dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu
Jak informuje aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji, 68-letni kierujący skuterem nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w prawidłowo jadące bmw. - Badanie alkomatem wykazało u mężczyzny dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Dodatkowo, wsiadając za kierownicę złamał sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mężczyzna doznał niewielkich obrażeń, na szczęście nie zagrażały one jego życiu, ale sytuacja mogła skończyć się tragicznie - opisuje policjant.
68-latek odpowie za kierowanie pojazdem po pijanemu i złamanie sądowego zakazu. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.
Autorka/Autor: pk/tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Radomsku