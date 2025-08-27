Przed przejazdem kolejowym wjechał w samochód. Nagranie

O krok od tragedii przed przejazdem kolejowym w Radomsku Źródło: KPP w Radomsku

Do zdarzenia doszło 25 sierpnia po godzinie 15 na ulicy Piłsudskiego w Radomsku, przed przejazdem kolejowym. Służby otrzymały informacje o zdarzeniu drogowym z udziałem samochodu osobowego i motocykla.

Dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu

Jak informuje aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji, 68-letni kierujący skuterem nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w prawidłowo jadące bmw. - Badanie alkomatem wykazało u mężczyzny dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Dodatkowo, wsiadając za kierownicę złamał sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mężczyzna doznał niewielkich obrażeń, na szczęście nie zagrażały one jego życiu, ale sytuacja mogła skończyć się tragicznie - opisuje policjant.

O krok od tragedii w Radomsku Źródło: KPP w Radomsku

68-latek odpowie za kierowanie pojazdem po pijanemu i złamanie sądowego zakazu. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

