Odmówili mu sprzedaży alkoholu, wyciągnął nóż
W sobotę przed godziną 9 policjanci otrzymali zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który przy ulicy Leszka Czarnego w Radomsku (woj. łódzkie) wymachiwał nożem i stwarzał zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu.
Jak przekazał oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku asp. Dariusz Kaczmarek, z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że wcześniej 49-latek przebywał w jednym ze sklepów. Gdy odmówiono mu sprzedaży alkoholu, mężczyzna miał się zdenerwować i stać agresywny. Następnie wyszedł ze sklepu z nożem.
Mężczyzna został obezwładniony
Jeszcze przed przyjazdem policjantów został obezwładniony przez osoby postronne. Przybyli na miejsce na funkcjonariusze, zatrzymali 49-latka i zabezpieczyli nóż, który miał przy sobie. Od mężczyzny wyczuwalna była silna woń alkoholu.
W zdarzeniu nikt nie został ranny.