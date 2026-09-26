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Odmówili mu sprzedaży alkoholu, wyciągnął nóż

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Odmówili mu sprzedaży alkoholu, wyciągnął nóż (zdj. ilustracyjne)
Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód
Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Po tym, jak odmówiono mu sprzedaży alkoholu, miał wyjść ze sklepu z nożem. Do policji wpłynęło zgłoszenie, że stwarza zagrożenie, dlatego został zatrzymany.

W sobotę przed godziną 9 policjanci otrzymali zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który przy ulicy Leszka Czarnego w Radomsku (woj. łódzkie) wymachiwał nożem i stwarzał zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu.

Jak przekazał oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku asp. Dariusz Kaczmarek, z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że wcześniej 49-latek przebywał w jednym ze sklepów. Gdy odmówiono mu sprzedaży alkoholu, mężczyzna miał się zdenerwować i stać agresywny. Następnie wyszedł ze sklepu z nożem.

Mężczyzna został obezwładniony

Jeszcze przed przyjazdem policjantów został obezwładniony przez osoby postronne. Przybyli na miejsce na funkcjonariusze, zatrzymali 49-latka i zabezpieczyli nóż, który miał przy sobie. Od mężczyzny wyczuwalna była silna woń alkoholu.

W zdarzeniu nikt nie został ranny.

Źródło: Google Maps
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
RadomskoPolicjaAtak nożownikaAlkohol
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