Sarna utknęła na środku zamarzniętego stawu, kilka metrów od brzegu

Sarna utknęła na stawie, 15 metrów od brzegu Źródło: KP PSP w Radomsku

Wszystko działo się w w piątek miejscowości Przerąb (województwo łódzkie). Jak przekazała nam Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku, sarna utknęła na zamarzniętym stawie hodowlanym obok kościoła.

Zwierzę miało widoczne obrażenia kończyn przednich, były to pogryzienia.

Sarnie pomogli strażacy Źródło: KP PSP w Radomsku

Sarna pod opieką służb

Strażakom udało się wydostać sarnę na brzeg. Zwierzę trafiło pod opiekę ratowników.

Powiadomiony został lekarz weterynarii oraz Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Nie wiadomo na razie, czy zwierzę zostanie od razu wypuszczone na wolność, czy będzie potrzebowało dalszej opieki.

