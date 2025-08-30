Logo strona główna
Łódź

Wypadek motocyklisty. 12-latka w szpitalu

Do zdarzenia doszło pod Piotrkowem Trybunalskim
Do zdarzenia doszło w gminie Wola Krzysztoporska pod Piotrkowem Trybunalskim
Źródło: Google Maps
Poważny wypadek na drodze pomiędzy Oprzężowem a Wolą Krzysztoporską pod Piotrkowem Trybunalskim (Łódzkie). Motocyklista uderzył w przebiegającą sarnę. W wyniku zdarzenia do szpitala trafiła 12-letnia pasażerka jednośladu. Zwierzę nie przeżyło zdarzenia.

Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 22 w powiecie piotrkowskim na lokalnej drodze łączącej Oprzężów z Wolą Krzysztoporską. Służby otrzymały informację o wypadku, w którym brał udział motocyklista.

Motocyklista uderzył w sarnę

- Według wstępnych ustaleń, kierujący motocyklem marki Suzuki jechał w kierunku Woli Krzysztoporskiej, gdy na jezdnię wbiegła sarna. Doszło do zderzenia, w którym ucierpiała 12-letnia pasażerka. Dziewczynce udzielono pomocy medycznej, a następnie przewieziono ją do szpitala - przekazała asp. szt. Izabela Gajewska oficer prasowy KMP w Piotrkowie Trybunalskim.

Do zdarzenia doszło pod Piotrkowem Trybunalskim
Do zdarzenia doszło pod Piotrkowem Trybunalskim
Źródło: KMP w Piotrkowie Trybunalskim

Dodała, że motocyklista w chwili zdarzenia był trzeźwy, potrącone przez jednoślad zwierzę nie przeżyło.

Autorka/Autor: pk/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Piotrkowie Trybunalskim

Piotrków TrybunalskiŁódzkiewojewództwo łódzkieWypadkimotocyklistazwierzętaruch drogowyPolicja
