Wypadek motocyklisty. 12-latka w szpitalu

Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 22 w powiecie piotrkowskim na lokalnej drodze łączącej Oprzężów z Wolą Krzysztoporską. Służby otrzymały informację o wypadku, w którym brał udział motocyklista.

Motocyklista uderzył w sarnę

- Według wstępnych ustaleń, kierujący motocyklem marki Suzuki jechał w kierunku Woli Krzysztoporskiej, gdy na jezdnię wbiegła sarna. Doszło do zderzenia, w którym ucierpiała 12-letnia pasażerka. Dziewczynce udzielono pomocy medycznej, a następnie przewieziono ją do szpitala - przekazała asp. szt. Izabela Gajewska oficer prasowy KMP w Piotrkowie Trybunalskim.

Źródło: KMP w Piotrkowie Trybunalskim

Dodała, że motocyklista w chwili zdarzenia był trzeźwy, potrącone przez jednoślad zwierzę nie przeżyło.