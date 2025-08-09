Logo strona główna
Łódź

Tragiczny wypadek. Jeden kierowca był pijany, drugi nie przeżył

Wypadek w miejscowości Popielawy (woj. łódzkie)
Zderzenie dwóch aut w Popielawach. Jeden kierowca nie żyje, drugi był pijany
Źródło: KP PSP Tomaszów Mazowiecki
80-letni mężczyzna zginął w wypadku dwóch samochodów w Popielawach pod Łodzią. Kierowca drugiego pojazdu miał 1,7 promila alkoholu w organizmie.

Do tragicznego wypadku doszło w piątek przed godziną 18.30 w Popielawach w powiecie tomaszowskim. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Śmierć poniósł 80-letni mężczyzna, kierowca renault.

Wypadek w miejscowości Popielawy (woj. łódzkie)
Wypadek w miejscowości Popielawy (woj. łódzkie)
Źródło: KP PSP Tomaszów Mazowiecki

Resuscytacja nie dała efektu

- Strażacy musieli wykonać dostęp do mężczyzny, ewakuowali go z pojazdu i rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, która była kontynuowana przez zespół ratownictwa medycznego - poinformował TVN24 bryg. Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Resuscytacja okazała się nieskuteczna.

Wypadek w miejscowości Popielawy (woj. łódzkie)
Wypadek w miejscowości Popielawy (woj. łódzkie)
Źródło: KP PSP Tomaszów Mazowiecki

Drugim pojazdem marki Kia kierował 66-letni mężczyzna. Jak przekazała asp. szt. Aleksandra Cieślak, rzeczniczka tomaszowskiej policji, był on nietrzeźwy. Miał 1,7 promila alkoholu w organizmie. Został zatrzymany.

Wypadek w miejscowości Popielawy (woj. łódzkie)
Wypadek w miejscowości Popielawy (woj. łódzkie)
Źródło: KP PSP Tomaszów Mazowiecki
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: bo/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP Tomaszów Mazowiecki

