Łódź

Żołnierz wśród podejrzanych o produkcję narkotyków. Zatrzymano też policjantkę

|
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim
Piotrków Trybunalski
Źródło: Google Earth
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi śledztwo w sprawie produkcji narkotyków. Zatrzymano do tej pory pięć osób, wśród nich jest żołnierz z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. W sprawę zamieszana jest też policjantka z komendy w Opocznie, która została zawieszona w czynnościach służbowych.

Jak poinformowała w komunikacie przesłanym portalowi epiotrkow.pl prokurator Dorota Mrówczyńska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie, 6 września na terenie powiatu opoczyńskiego i Warszawy zatrzymano sześciu osób. "W tym samym dniu w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim pięciu zatrzymanym przedstawiono zarzuty popełnienia czynów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Po odebraniu wyjaśnień wobec wszystkich podejrzanych prokurator skierował wnioski o tymczasowe aresztowanie. Postanowieniami z dnia 8 sierpnia 2025 roku Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zastosował wobec każdego z podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Z uwagi na dobro postępowania dalsze informacje dotyczące biegu sprawy objęte zostały tajemnicą śledztwa" - przekazała prokurator Mrówczyńska.

Policjantka zawieszona w czynnościach służbowych

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi potwierdziła, że wśród zatrzymanych na początku września osób była policjantka z opoczyńskiej komendy. - Komendant Powiatowy Policji w Opocznie, po otrzymaniu informacji o zatrzymaniu policjantki, wszczął w stosunku do niej postępowanie dyscyplinarne i podjął decyzję o jej zawieszeniu w czynnościach służbowych. Kobieta nie usłyszała zarzutów i nie została tymczasowo aresztowana - poinformowała tvn24.pl komisarz Edyta Machnik z Zespołu Prasowego KWP w Łodzi.

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim
Źródło: TVN24

Areszt dla żołnierza

Wśród aresztowanych na trzy miesiące osób jest żołnierz 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim.

- Z przykrością potwierdzam, że to nasz żołnierz - powiedziała tvn24.pl, ppor. Agnieszka Płachecka, rzeczniczka jednostki.

I dodała: - Jest toczone postępowanie i też czekamy na informację z prokuratury, żeby móc wszcząć postępowanie wobec tego żołnierza.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Piotr Krysztofiak /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

TAGI:
Piotrków TrybunalskiOpocznoTomaszów MazowieckiŁódzkiewojewództwo łódzkiePolicjaProkuraturaŻołnierzeWojskoNarkotykiWymiar sprawiedliwości
Piotr Krysztofiak
