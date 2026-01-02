Tragiczny pożar, nie żyje mężczyzna

Piotrków Trybunalski Źródło: Google Earth

W piątek o godzinie 16:15 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze na placu przy ulicy Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy straży pożarnej.

Bryg. Jędrzej Pawlak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi przekazał, że płonął kontener, a sytuacja została już opanowana przez strażaków.

"Wewnątrz odnaleziono ciało mężczyzny w wieku około 45-60 lat" - dodał.

Przyczyny pożaru i okoliczności śmierci mężczyzny bada policja.

