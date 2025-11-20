Policja przyjechała w sprawie zgonu. "Na ciele 44-latka ujawniono ślady pobicia"

Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące Źródło: KMP w Piotrkowie Trybunalskim

Do zdarzenia doszło 14 listopada w Piotrkowie Trybunalskim. Około godziny 11 dyżurny policji otrzymał zgłoszenie dotyczące zgonu 44-latka na terenie jednego z mieszkań.

Ujawniono ślady pobicia

Jak informuje mł. asp. Edyta Daroch z KMP w Piotrkowie Trybunalskim, przybyli na miejsce funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wykonali oględziny ciała oraz miejsca zdarzenia. - Podczas czynności procesowych ujawniono ślady pobicia na ciele denata. Policjanci po przeprowadzeniu szeregu czynności i analizie zebranego materiału dowodowego wytypowali sprawcę. 46-letni mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego został zatrzymany jeszcze tego samego dnia. Usłyszał już zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, który doprowadził do śmierci pokrzywdzonego - przekazuje policjantka.

Mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora sąd aresztował 46-latka na trzy miesiące.