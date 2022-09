Wylinka węża boa na osiedlu w Piotrkowie Trybunalskim

Na osiedlu Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim (województwo łódzkie) znaleziono mierzącą około 2,5 metra wylinkę węża boa. Administracja poprosiła mieszkańców o informacje o ewentualnym właścicielu gada. Sprawą zajęli się też strażnicy miejscy, którzy docierają do hodowców węży w całym mieście. - Wszystko na to wskazuje, że prawdopodobnie ktoś wyrzucił skórę i inne zwierzęta ją wyciągnęły na osiedle - mówi nam komendant piotrkowskiej straży miejskiej.

"Administracja Biura Obsługi Mieszkańców zawiadamia, że w obrębie budynku przy ulicy Działkowej 3 znaleziono skórę węża nieznanego pochodzenia. Prosimy mieszkańców mających informację o ewentualnym właścicielu węża o poinformowaniu administracji lub Straży Miejskiej" - ogłoszenia z taką treścią pojawiły się we wszystkich klatkach schodowych na osiedlu Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim. Jednak do dziś do straży i administracji nikt się nie zgłosił.

"Wylinka jak odpad komunalny"

- Węża na razie nie odnaleźliśmy, ale wszystko na to wskazuje, że prawdopodobnie ktoś wyrzucił skórę gada po wylince i inne zwierzęta ją wyciągnęły na osiedle - mówi komendant Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim Jacek Hofman. Dodaje, że po sprawdzeniu, okazało się, że w mieście jest kilkunastu hodowców węży. - Sprawdzaliśmy kilka miejsc, ale niestety nie udało nam się ustalić źródła pochodzenia wyrzuconej skóry- informuje. - Znaleziona skóra ma około 2,5 metra długości, myślę, że ktoś by tego węża tam zauważył, to jednak jest osiedle mieszkaniowe. Hodowcy potwierdzali nam, że to jest normalna sprawa, wąż gubi skórę a ona jest wyrzucana jako zwykły odpad komunalny - mówi szef piotrkowskich strażników miejskich.