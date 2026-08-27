Na autostradę wysypała się makulatura. Są duże utrudnienia
Do zdarzenia doszło około godziny 8 na autostradzie A1 na wysokości miejscowości Brzozy w gminie Grabica. Dwa pasy drogi są w kierunku Katowic zablokowane, kierowcy mają do dyspozycji tylko jeden pas. Od strony Łodzi tworzy się ogromny korek.
Z ciężarówki wysypała się makulatura
Jak informuje Punkt Informacji Drogowej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z jednej z ciężarówek na jezdnię wysypała się makulatura.
Na zdjęciach, które otrzymaliśmy widać, że na kilkunastu metrach drogi rozrzucone są między innymi sprasowane kostki papieru. Utrudnienia - według drogowców - mogą potrwać nawet dwie godziny. Kierowcy, żeby ominąć korek, mogą wybierać wcześniej zjazd na drogę krajową 91.
Źródło: tvn24.pl