Łódź Na autostradę wysypała się makulatura. Są duże utrudnienia Oprac. Piotr Krysztofiak |

Utrudnienia na autostradzie A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego Źródło wideo: Piotrkowski24.pl Źródło zdj. gł.: Piotrkowski24.pl

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Do zdarzenia doszło około godziny 8 na autostradzie A1 na wysokości miejscowości Brzozy w gminie Grabica. Dwa pasy drogi są w kierunku Katowic zablokowane, kierowcy mają do dyspozycji tylko jeden pas. Od strony Łodzi tworzy się ogromny korek.

Z ciężarówki wysypała się makulatura

Jak informuje Punkt Informacji Drogowej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z jednej z ciężarówek na jezdnię wysypała się makulatura.

Utrudnienia na autostradzie A1 Źródło zdjęcia: Piotrkowski24.pl

Utrudnienia na autostradzie A1 Źródło zdjęcia: Piotrkowski24.pl

Na zdjęciach, które otrzymaliśmy widać, że na kilkunastu metrach drogi rozrzucone są między innymi sprasowane kostki papieru. Utrudnienia - według drogowców - mogą potrwać nawet dwie godziny. Kierowcy, żeby ominąć korek, mogą wybierać wcześniej zjazd na drogę krajową 91.

Utrudnienia na autostradzie A1 Źródło zdjęcia: Piotrkowski24.pl