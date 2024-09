Atak nożownika przed klubem nocnym. Będzie list gończy

Będzie list gończy za podejrzanym

We wtorek w prokuraturze w Piotrkowie Trybunalskim zostało przesłuchanych dwóch obywateli Gruzji. Jeden z mężczyzn został zwolniony do domu, drugi usłyszał zarzut poplecznictwa. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i zakazał opuszczania kraju. Szefowa Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim, przekazała w rozmowie z tvn24.pl, że poszukiwany jest główny podejrzany, który miał zaatakować mężczyznę nożem. - Cały czas prowadzone są czynności wykrywcze, zmierzające do wytypowania miejsca jego pobytu. Wobec mężczyzny jeszcze dzisiaj zostanie skierowany wniosek o tymczasowy areszt na 14 dni - taka jest procedura, jeśli kogoś nie zatrzymano - i zostanie wydany za nim list gończy - poinformowała w rozmowie z tvn24.pl prokurator Joanna Woźniak-Parada. I dodała: - Mężczyzna jest podejrzany o pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi mu od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia. Pokrzywdzony mężczyzna cały czas przebywa w szpitalu, w którym przeszedł operację ratującą życie. Jego stan jest stabilny.