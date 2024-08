Złagodzona kara za odmowę aborcji

17 czerwca ministra zdrowia Izabela Leszczyna przekazała, że NFZ nałożył na Pabianickie Centrum Medyczne karę w wysokości 550 tys. zł. Podstawą były wyniki kontroli przeprowadzonej przez Rzecznika Praw Pacjenta, zakończonej konkluzją, że w placówce tej doszło do naruszenia uprawnień przysługujących jednej z pacjentek. Szpitalowi zarzucono niewykonanie legalnej aborcji.

Placówka nie zgodziła się jednak z karą i odwołała do Funduszu od tej decyzji. NFZ obniżył karę z 550 tysięcy do 250 tysięcy złotych, co jednak nie usatysfakcjonowało szpitala. Władze lecznicy postanowiły o swoje racje walczyć w sądzie.