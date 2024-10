Do zdarzenia doszło 16 października przed godziną 10 na drodze ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Róża i Teodory w okolicach Pabianic. Nagranie jednego z kierowców opublikował serwis Stop Cham. Na filmiku widać jadący pod prąd z dużą prędkością pasem awaryjnym samochód osobowy. Obok pojazdu co chwilę przejeżdżały samochody - zarówno osobowe jak i ciężarówki.

Policyjne postępowanie

W chwili zdarzenia do policji w Pabianicach dzwonili kierowcy, którzy widzieli pędzący pod prąd samochód. - Faktycznie była interwencja dotycząca tego zdarzenia. Zgłoszenie dotyczyło jazdy pod prąd. Policjanci pojechali na miejsce, patrolowali ten teren, ale nie ujawnili już kierującego popełniającego wykroczenie, natomiast sporządzili dokumentację niezbędną do wszczęcia czynności wyjaśniających w tej sprawie i zmierzających do ustalenia sprawcy i do jego ukarania - przekazała podkomisarz Agnieszka Jachimek z policji w Pabianicach.